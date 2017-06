L'Ajuntament d'Olot demana més recursos per a l'educació inclusiva

L'Ajuntament d'Olot, en el darrer ple, va aprovar per unanimitat demanar que la Generalitat destini més recursos per fer les escoles més inclusives. És a dir, procurar que cap nen quedi enrere en activitats extraescolars o material.

La petició de recursos a la Generalitat va sorgir d'una moció presentada pel grup d'Olot en Comú. La petició va ser presentada pel regidor Xavier Garcia (OeC), el qual va explicar que la societat necessita una educació encarada a la igualtat d'oportunitats. En referència a Olot va exposar la necessitat de centres d'ensenyament amb recursos condicions i professionals que puguin atendre la diversitat en l'alumnat de la ciutat.

En primer lloc, la moció demana que el Departament d'Ensenyament garanteixi el personal docent necessari per atendre els alumnes amb necessitats d'educació i, en segon lloc, demanar que les escoles dotades amb diners públics tinguin personal docent tècnic i de suport sense condicionaments.

En el debat, Anna Descals (CUP) va expressar la preocupació del seu grup per la igualtat d'oportunitats. Va dir: «Hauríem de parlar de si tots els infants d'Olot disposen de tot el material escolar». Va exposar el dubte de si tots els infants d'Olot poden anar de colònies o si n'hi ha que per motius econòmics no hi poden anar. La regidora de la CUP va dur els seus dubtes sobre la igualtat d'oportunitats als entorns familiars dels alumnes. Va enumerar: «Cal saber si aquests infants viuen en entorns propicis per poder fer els deures i si poden tenir accés a Internet».

Va proposar que l'Institut Municipal d'Educació estudiï la quantitat de nens que estan mancats de reforç, perquè els seus pares no saben escriure ni llegir.

Descals va defensar la demanda d'un estudi de l'Institut Municipal d'Educació sobre la igualtat d'oportunitats amb la frase «l'única manera de lluitar contra l'exclusió social és la igualtat d'oportunitats».

Va definir l'educació com un tema de ciutat i va reclamar el compromís de l'Ajuntament en temes d'educació.

Després d'afirmar que el seu grup votaria a favor de la moció, el regidor Josep Quintana (ERC) va demanar a Garcia, perquè no provava demanar al seu partit, els Comuns, que portés la petició d'inclusió al Parlament. Li va demanar: «Per què no varen voler negociar el pressupost de la Generalitat?». Va demanar a Garcia que facin servir les eines que tenen a nivell de partit. Pel que fa a l'Ajuntament, Quintana es va mostrar partidari en col·laborar en la gratuïtat del material escolar.

El regidor d'Ensenyament, Jaume Mir (PSC), va exposar que l'equip de govern format pel PDeCAT i el PSC votava a favor de la moció. Va exposar que cal reconèixer que la inclusió dels alumnes no es pot fer ni amb el temps ni amb les mesures necessàries, si no hi ha els recursos que fan falta. va dir: «La inclusió per si sola no funcionarà, si no l'acompanyem dels recursos que fan falta». Mir va recordar que a Olot hi ha un centre d'educació especial i tres Unitats de Suport a l'Educació Especial destinades a donar resposta als alumnes amb necessitats educatives. Això no obstant, va plantejar la necessitat d'invertir de manera directa en els alumnes més necessitats.

Va exposar la col·laboració de l'Institut Municipal d'Educació amb el Consorci de Benestar Social en la temàtica dels recursos per a la inclusió.