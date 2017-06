Més de 150 alumnes als cursos ocupacionals de Llagostera

Al llarg del primer semestre del 2017, l'Àrea de Promoció Econòmica i Pla de Barris de l'Ajuntament de Llagostera ha organitzat un total de 15 cursos i tallers ocupacionals adreçats a persones aturades en recerca de feina i a persones que busquen nous reptes professionals i volen millorar la seva ocupabilitat.

Tots els cursos estan pensats per a poder afavorir la inserció de persones i millorar-ne les seves competències professionals i habilitats. «Els cursos ofertats estan relacionats en diferents àmbits laborals per així poder oferir formació a diferents perfils professionals», tal i com ha explicat el regidor de Promoció Local, Ramon Soler.

S'han ofert cursos relacionats amb el medi ambient i la jardineria, l'hostaleria i el turisme, el comerç, la sanitat, les noves tecnologies i les habilitats personals. Enguany s'han impartit 15 cursos amb un total de 152 alumnes participants. Els cursos que han tingut més demanda han estat: caixer de supermercat, socorrisme bàsic i primers auxilis, jardineria i manipulador de productes fitosanitaris.