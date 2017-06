Rècord de temperatura nocturna al juny

Aquest mes de juny ha estat de rècord pel que fa a les temperatures. Els últims dies, tot i que estaran marcats per un descens de les temperatures, no amaguen que durant dues setmanes, del 10 al 26 de juny, les comarques gironines i Catalunya hagin viscut l'episodi de calor més intensa i persistent en un mes de juny des de l'excepcional estiu del 2003. Així ho va assegurar ahir el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) en el seu balanç fet públic ahir i en el qual destaquen no només les temperatures màximes, sinó també les temperatures mínimes amb el que es coneixen com a nits «tropicals», és a dir, quan la temperatura mínima és igual o superior a 20 ºC, cosa que no només ha passat al litoral i a sectors del prelitoral, sinó també en alguns punts de l'interior, sobretot quan la massa d'aire era més càlida sobre Catalunya o hi havia nuvolositat.

Al llarg de l'episodi d'onada de calor viscuda en el període abans citat, 15 de les 138 estacions meteorològiques catalanes amb més de 10 anys de dades han igualat o superat la temperatura mínima més alta en un mes de juny, set de les quals són gironines. Tres d'elles són a l'Alt Empordà i Cabanes ostenta, a més, el rècord gironí (i el segon de Catalunya). La mínima de Cabanes més alta ha estat de 24,6 ºC aquest juny des que es tenen dades d'aquesta estació (1991). Fins ara el rècord a Cabanes era de l'any 1996, amb 23,8 ºC. A Torroella de Fluvià, amb inici de la sèrie històrica el 2000, en canvi, s'han arribat als 24,4 ºC de mínima a la nit, la més alta des del 2002, quan va ser de 22,2 ºC. A Sant Pere Pescador la mínima més alta, de 24,1 ºC, superava els 22,9 ºC també del 2002 (aquí la sèrie històrica va començar el 1989).

Al Baix Empordà dues estacions han fet rècord. La Tallada d'Empordà, amb inici de la sèrie el 1989, va arribar als 22 ºC de mínima. Fins ara eren els 21,1 ºC en el juny del 2002. A Torroella de Montgrí es van assolir 21,7 ºC, una mica més que els 21,3 ºC del 2000 (l'inici de la sèrie va ser el 1999).

La sisena estació de la llista és a la Garrotxa. La Vall d'en Bas, que va començar a tenir dades l'any 2000, va arribar als 18,7 ºC de mínima. Fins ara el rècord eren els 17,8 ºC del 2004. Finalment, la setena estació de rècord, Sant Pau de Segúries, al Ripollès, va arribar als 15,7 ºC, superant els 15,5 ºC de mínima registrats el juny del 2003.

Les comarques gironines també van viure rècords de màximes en un mes de juny amb valors de 38 ºC i temperatures de l'aigua del mar en superfície també de rècord, com els 24 ºC a l'Estartit el 22 de juny, la més alta es del 1974.

El més destacat, segons l'SMC, de l'episodi de calor, plenament canicular, per l'aire calent provinent de l'Àfrica, s'hagi produït durant la primera quinzena de juny, així com la seva persistència.

El final de juny, però, serà completament diferent. Avui creuarà un sistema frontal que deixarà precipitació i donarà pas a una massa d'aire més fred que farà que els pròxims 3 o 4 dies la temperatura sigui entre 3 i 8 ºC més baixa que ahir en alguns punts, encara que diumenge ja tornaran a pujar.