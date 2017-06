Sánchez, sobre Lupiáñez: «Una cosa és el que faci com a ciutadà l´1-O i l´altra com a alcalde»

La tempesta política generada dilluns per les declaracions de l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, assegurant en una entrevista a Onda Cero que participarà, si es fa, en el referèndum de l'1 d'octubre, va continuar ahir amb les advertències del PSOE al PSC. Lupiáñez va explicar en l'entrevista que com a alcalde no deixarà que se celebri en dependències municipals cap activitat «il·legal» relativa al referèndum, però va admetre que, com va fer el 9-N, aniria a votar a títol personal i no com a alcalde i ho faria amb un «no».

Ahir, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va advertir que «per descomptat» seran sancionats els alcaldes del PSC que participin en el referèndum sempre que «participin com a alcaldes», no com a «ciutadans» particulars. En una entrevista a La Sexta, el líder del PSOE va demanar «no elevar a categoria» l'«anècdota» de l'alcalde de Blanes per unes declaracions que també van generar polèmica per les paraules de Lupiáñez sobre el nivell i l'«actitud davant la vida» que tenen els catalans respecte d'Espanya, com la que hi pot haver entre «Dinamarca respecte del Magreb».

Sobre el referèndum, va dir Sánchez, «una cosa és el que faci com a ciutadà l'1 d'octubre» Miguel Lupiáñez «i una altra el que faci com a alcalde de Blanes», va argumentar, després d'incidir que pot ser el «plantejament molt minoritari d'algun alcalde» del PSC.

En paral·lel, Sánchez va dir que no tenia cap dubte que «no s'aplicarà l'article 155 de la Constitució» i que la posició de tots els socialistes és la de «no secundar el referèndum» i defensar la legalitat i la Constitució Espanyola.

En canvi, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, es va desmarcar opinant que «no hi ha cap alcalde que pugui fer res a títol personal». «No comparteixo que cap càrrec polític pugui fer alguna acció pública reduïda a l'àmbit personal», va dir en una roda de premsa. «Quan assumim una responsabilitat pública, estem cridats a renunciar a qüestions personals, perquè hem de fer pedagogia i hi ha d'haver comportaments exemplars en la vida pública», va argumentar recalcant que és «acció política amb rellevància». Després d'insistir que «no es pot dissociar» l'acció política pública de la privada en un alcalde, ja que pot portar a «la hipocresia i la immoralitat», el dirigent socialista va recordar que sobre la taula hi ha només un cas d'un total de 122 alcaldes que té el PSC.



El PSC no avança esdeveniments

En paral·lel, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va recalcar que tenen «postura clara» sobre no col·laborar en l'organització d'un referèndum «il·legal» però si l'alcalde de Blanes decidís anar a votar, llavors «ja veurem què fem. Al seu moment ho decidirem». En declaracions a Onda Cero, Illa va insistir que la posició del PSC és «clara». «Hem fixat la posició que els nostres alcaldes no col·laborin en el referèndum. Per ser il·legal, no farem una crida a la participació si s'acaba convocant. No hi ha democràcia sense respecte a la llei i res que vagi en contra de la legalitat vigent tindrà suport», va dir afegint que no se senten representats per les paraules de Lupiáñez, que «no reflecteixen el pensament del PSC», tampoc per les declaracions del Magreb.

Les reaccions a Catalunya

En l'apartat de reaccions, la portaveu del Govern, Neus Munté, va demanar al PSOE «dignitat democràtica» per no sancionar ni «amenaçar» els alcaldes del PSC favorables al referèndum. Munté va agrair i donar suport als batlles que entenen que és «perfectament normal, democràtic i necessari» que es voti per «donar veu» a la ciutadania i es va mostrar convençuda «n'hi ha molts més» al PSC que pretenen «permetre-ho» o «participar-hi». «Ho entenem en el marc de la més estricta normalitat», va dir aplaudint que les sigles polítiques quedin al marge.

En canvi, el portaveu parlamentari del PPC, Alejandro Fernández, va reclamar al PSC «coherència» interna i que mantingui la «unitat» dels seus càrrecs davant del referèndum. També, el portaveu adjunt de C's al Parlament, Fernando de Páramo, sobre les paraules del Magreb, va exigir a Sánchez i a Miquel Iceta que demanin «disculpes» per les declaracions «ofensives» de Lupiáñez.

Finalment, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va qualificar d'«absurd» i «esquizofrènic» que el PSOE es plantegi la possibilitat de sancionar els alcaldes.