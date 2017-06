Cinquanta concerts i trenta grups musicals seran a les Festes del Tura d´Olot

El coordinador i programador musical de l'Institut de Cultura d'Olot, Jordi Serrat, ahir, va anunciar 50 actuacions musicals i 30 grups per les festes del Tura que començaran el dimecres 6 de setembre i acabaran el diumenge, dia 10 de setembre.

Amb una inversió propera als 90.000 ?, les festes del 2017 tindran una de les programacions més potents dels darrers deu anys. El Tura 2017 tindrà rock, pop, blues, funky, trap, rumba, heavy i tots els estils dins d'un format festival que permetrà diverses actuacions alhora.

D'entre tots els grups, Serrat va destacar Imperial State Electric. Es tracta d'una banda de rock sueca fundada pel frontman de The Hellacopters, Nicke Andersson. El grup suec està de gira per l'Estat i l'única actuació que farà a Catalunya serà la d'Olot.

La programació presenta conjunts coneguts i d'altres per descobrir. Vindran a Olot Ramon Mirabet, La Iaia, Doctor Prats, Flamingo Tours, Motorhits, Marion Harper, Montgrins, Gertrudis, Hora de joglar, Absentes, Aurora & The Betrayer i Sowett0.

En tant que grup de rock català, Serrat va resaltar les guanyadores de 4 premis Enderrock, Roba Estesa. Es tracta d'un sextet femení i feminista que va néixer el 2013 al Camp de Tarragona. Són les inventores d'una música que denominen el folk calent. És una fusió de folk, rumba, cúmbia i cançons populars d'autor.

El programador musical va ressaltar l'apartat dels grups tribut. Aquest any, hi haurà homenatges per a Police, Motor Head i el Ultimo de la Fila.

També tocaran els Xucu Pa. La mítica banda de rock camperol garrotxí presentarà un recopilatori de temes derivats del disc Sardines bordes. Un dels seus membres Ton Torner, ahir, va indicar que han dedicat una cançó inèdita al malaguanyat Pam Vila. Torner va dir: «Serà com tancar el nostre cercle». A l'acte, els Xucu Pa, Carles Fontfreda i Ton Torner van cantar.



Col·laboradors

En la presentació, la tècnica del Consorci d'Acció Social, Marta Teixidor, va explicar l'experiència de les 13 persones que van col·laborar amb la comissió en les festes de l'any passat. Va tornar a demanar la participació de gent amb ganes d'ajudar i de gaudir de les festes d'una manera més propera.