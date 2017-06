Alguns dels ajuts de la Creu Roja s'han doblat en un any

La Creu Roja Girona ha donat ajudes urgents per cobrir necessitats bàsiques a 2.124 persones durant el 2016. El coordinador de l'entitat a els comarques gironines, Jordi Martori, va detallar ahir que són més que l'any anterior. De fet, segons les dades que recull la memòria de la Creu Roja, algun tipus d'ajuda, com ara per pagar el lloguer o rebuts de llum, aigua i gas, s'han doblat en només un any.

Martori ha exposat que, tot i que la situació econòmica ha millorat, detecten que moltes famílies només tenen diners per assumir el cost del «sostre i el menjar», però necessiten ajuda per pagar les altres despeses. En total, la Creu Roja ha atès 67.798 persones durant el darrer any. L'entitat situa com a prioritats per al 2017 l'ajuda als refugiats, als joves a l'atur, a la gent gran vulnerable, a la infància i a les dones víctimes de violència masclista.

La Creu Roja Girona va presentar la memòria del 2016. La xifra de persones ateses representa un 4% més respecte a l'exercici anterior. Martori va explicar que s'han «estabilitzat» el nombre de beneficiaris perquè durant els anys més durs de la crisi havien arribat a puntes de més de 70.000 atesos.



Pagar el sostre o el menjar

El 24,15% dels diners que gestiona l'entitat (un total de 8 milions d'euros) han servit per a programes de lluita contra la pobresa i d'ocupació. El coordinador de Creu Roja Girona va detallar que han detectat un increment de les famílies que tenen ingressos però, tot i això, no arriben a cobrir totes les necessitats bàsiques. Els recursos, va concretar Martori, els destinen a pagar «el sostre i el menjar» però han de rebre suport per pagar rebuts, productes higiènics o, per exemple, ulleres.

La memòria recull que un total de 2.124 gironins han necessitat atenció urgent per cobrir necessitats bàsiques. «És una línia que ha anat en augment», va exposar. Dins aquest àmbit hi ha les ajudes per combatre la pobresa energètica i pagar subministraments, que s'han doblat en un any passant dels 121 del 2015 a 249 el 2016. També han repartit 5.221 kits socials, sobretot bolquers, i han ajudat a comprar 140 ulleres. «Coses complementàries com les ulleres o el dentista són les que no poden pagar», va explicar Martori.



Programa d'inserció

El programa d'ocupació ha comptat amb 1.390 participants i la taxa d'inserció global és del 42%. «És una xifra molt alta», va indicar Martori. La Creu Roja posa ènfasi en tres col·lectius que tenen més problemes per accedir al mercat laboral: els immigrants i refugiats, els aturats de llarga durada majors de 45 anys i els joves amb baixa qualificació.