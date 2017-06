ERC al Senat critica que Podem ha defensat reduir les inversions per a Girona

El senador gironí d'ERC, Quim Ayats, va denunciar ahir que Podemos-En Comú Podem ha demanat reduir inversions importants com l'N-II o l'Eix Pirinenc durant la tramitació dels pressupostos de l'Estat del 2017. «Mentre des d'ERC estem exigint que s'afegeixen inversions per valor de 210 milions, Podemos s'ha dedicat a fer esmenes per reduir les mínimes inversions que estaven incloses» per a la demarcació, va dir Ayats en un escrit. «Nosaltres estem lluitant i reclamant fins a l'últim cèntim i ells menyspreen els catalans i els gironins en demanar la baixa d'inversions tan sensibles», va afegir. Unes baixes que «no hem vist que les demanin a cap altra comunitat» i «sorprèn que aquells que esperem trobar al nostre costat per dinamitzar les comarques gironines s'acabin alineant amb el PP o C's a l'hora de menysprear el territori», va reblar.

Entre les inversions que haurien demanat reduir hi ha els trams de l'N-II Figueres-Pont de Molins, Pont de Molins-La Jonquera o Medinyà-Orriols; l'A-26 a Cabanelles-Besalú i Figueres-Cabanelles; l'Eix pirinenc a Olot i Ripoll, la connexió a l'N-152 a la Molina o l'N-260 Llançà-Figueres.