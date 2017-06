Les obres del Firal, el 15 de juliol vinent

Les obres del Firal d'Olot començaran el dia 15 de juliol. Ho va concretar ahir el regidor de relació amb els grups municipals, Josep Berga (PDeCAT).

Berga va explicar que serà un inici fluix per tal de combinar-la amb l'activitat de les terrasses dels bars.

A l'inici els treballs estaran a les proximitats del Puig del Roser. Passades les Festes del Tura, la feina estarà a la zona més propera a l'església de Sant Esteve i per les Festes de Nadal treballaran al centre del passeig.

Aprovat el projecte del Firal de l'equip Xavier Bayona, XAA Arquitectura, Bach Arquitectes i Lluís Paumé també les contribucions especials, el pas següent és l'adjudicació de les obres.

El preu de l'obra, establert en 4,1 milions d'euros, fa que s'hi puguin presentar empreses d'àmbit europeu. Això no obstant, hi ha empreses locals que hi participen.

Per primera vegada en un concurs públic, els concursants han de demostrar amb proves físiques el que preveuen els documents.

La voluntat és que, abans de l'estiu del 2018, la part central del passeig estigui acabada i que, per la tardor, puguin donar l'obra per feta i inaugurar el Firal abans del Nadal del 2018.

Les dates estan supeditades al que hi pugui haver en un subsòlque no ha estat obert de manera important des de fa uns 45 anys.