El percentatge d'estudiants que aprova la Selectivitat se situa en el 94% amb una nota mitjana de 6,4

El percentatge d'estudiants catalans que ha aprovat les Provés d'Accés a la Universitat (PAU) ha baixat aquest any tres punts i s'ha situat en el 94,02%, amb una nota mitjana de 6,43, quan l'any passat va ser de 6,64. En total s'han presentat 27.610 joves. La nota mitjana de l'expedient de Batxillerat ha estat d'un 7,38 i la d'accés d'un 7, resultats pràcticament idèntics als de l'any passat. La diferència entre la puntuació de la Selectivitat i la de l'expedient no arriba a un punt, davant dels 0,66 del 2016. Per assignatures, la nota d'anglès ha baixat gairebé un punt i mig, de 7,52 a 6,09. No hi ha hagut variacions significatives en Història de la Filosofia, tot i que alguns estudiants s'havien queixat de l'examen.

Per demarcacions, Lleida és qui lidera en totes les categories amb un 95,49% d'aprovats i una nota mitjana de 6,538. També obté els millors resultats en puntuació d'expedient i d'accés. Tarragona és la pitjor demarcació en percentatge d'aprovats, un 92,64%, i en puntuació, amb un 6,356.

Hi ha 408 alumnes que han aconseguit una nota superior al 9 i rebran una distinció del Govern per aquest motiu. Es tracte de 232 noies i 176 nois. La millor puntuació ha estat un 9,80, obtinguda per quatre noies.

La coordinadora de les Proves d´Accés a la Universitat (PAU) a Catalunya, Pilar Gómez, ha remarcat que qualsevol resultat per sobre del 90% entra dintre de la normalitat, i no ha considerat rellevant que s'hagi produït un descens de tres punts respecte al 2016. De fet, ha apuntat que fa tres anys es va registrar un 95% d'aprovats. "No totes les promocions són iguals. Pujar dos punts ens sembla normal, baixar-ne tres també", ha dit.

Pel que fa a les assignatures, no hi ha massa variacions respecte a l'any passat en les que són troncals, excepte en anglès, on hi ha una davallada d'un punt i mig. En la resta, l'única que registra una nota mitjana de suspens és dibuix tècnic, amb un 4,74. Des del Consell Interuniversitari de Catalunya, la seva secretària general, Mercè Jou, ha tret ferro a aquestes diferències, tot recordant que l'any passat la mitjana de la nota d'Electrotècnia era de suspens i aquest any en canvi s'ha aprovat. "Ara mirant assignatura per assignatura... Estem referint-nos a estudiants que no són els mateixos. Les assignatures i la manera d'enfrontar-s'hi no són mimètiques", ha insistit.

La nota mitjana en català és de 6,39, mentre que en castellà és de 6,57, i l'anglès se situa en el 6,09. A Història la puntuació és de 6,73 i a Història de la Filosofia és de 6,27.

Pel cas concret de l'anglès, Gómez ha opinat que l'examen ha estat "absolutament normal" i que potser les preguntes buscaven que l'estudiant mostrés una major capacitat de comprensió en lloc de ser tan mecàniques. No ha considerat el punt i mig significatiu, i ha apuntat que tampoc és bona senyal quan hi ha puntuacions que milloren molt, perquè això vol dir que els estudiants han assolit "un nivell de rutina d'exàmens que els fa anar tranquils si en preparen molts".

Gómez ha comentat també el cas d'Història de la Filosofia i s'ha mostrat "bastant perplexa" per algunes informacions al respecte. En aquest cas, ha apuntat que aquesta és una assignatura "paradigmàtica", on "no s'hi val portar-se l'examen après de casa", sinó que cal anar més enllà. De fet, la nota ha baixat del 6,56 al 6,27. "Queda prou demostrat que aquesta assignatura no ha tingut cap mena de problema", ha afegit Jou.

La secretària del Consell Interuniversitari no ha previst cap canvi pel que fa a la Selectivitat del proper curs. Tampoc augura cap canvi pel que fa al pes que se li dona a aquest examen i a la nota mitjana de Batxillerat, que continuarà en la proporció 40-60.