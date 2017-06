Tempestes i calamarsa per passar la calor

L'onada de calor que s'ha viscut en les dues setmanes centrals del mes de juny va donar pas ahir a un front que va portar tempestes acompanyades de calamarsa en nombrosos municipis de les comarques gironines, sobretot a l'Alt Empordà (on va afectar i malmetre algunes vinyes de la comarca) i el Baix Empordà. La pluja sobtada i variable pels forts cops de vent va deixar aiguats i petites inundacions en pobles com Cadaqués després de la crescuda de la riera, que va afectar els carrers del voltant. El juny de temperatures rècord s'acomiada amb un front que, per altra banda, ahir va contribuir a una baixada generalitzada de les temperatures, per alleugeriment d'uns quants, almenys durant dies.

La tempesta més intensa va començar al voltant del migdia a l'Alt Empordà, cosa que va fer créixer rieres i inundar carreteres, des de Garriguella cap al Port de la Selva i que va afectar municipis com Cadaqués o Llançà, mentre el segon nucli actiu de tempesta anava de Figueres a Sant Pere Pescador. Les tempestes avançaven cap a l'est i van deixar grans concentracions d'aigua i calamarsa al Baix Empordà. En menor mesura les pluges van arribar a la resta de comarques gironines.

A Torroella de Montgrí van caure 25,2 litres per metre quadrat (l/m2) en només 30 minuts amb una precipitació acumulada de 58,1 litres (fins a les vuit del vespre). A la Tallada d'Empordà, la pluja acumulada va ser de 46,6 litres i a la Bisbal d'Empordà, 34,4. A l'Alt Empordà, la precipitació acumulada va ser de 35,7 litres a Darnius-Boadella, a Portbou de 22,6, a Roses 22,7 i a Sant Pere Pescador, 20,7. A Girona, en canvi, van ser 2,9 litres acumulats, a Banyoles 3,7 i a Olot 0,7 litres.

Tot plegat, amb ratxes màximes de vent de 47,5 km/h a Portbou, 45,4 a la Bisbal, 41,4 a Roses o Santa Coloma de Farners, 39,2 a Girona, 38,9 a Banyoles o 37,1 a Olot.

Les tempestes van portar a una baixada general de les temperatures de fins a 7 graus de diferència. La màxima d'ahir va ser a Fogars de la Selva (33,1 ºC) i a Anglès 30,8. A diferència dels dies de canícula, la resta d'estacions meteorològiques només van mantenir valors d'entre 20 i 29 graus.