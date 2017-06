La calamarsada malmet més del 50% de la producció de raïm a part de l´Alt Empordà

Vinyes malmeses, municipis sense llum, inundacions, alguna carretera tallada... van ser algunes de les conseqüències de les tempestes que van descarregar amb força dimecres que va afectar sobretot l'Alt i el Baix Empordà.

La calamarsa a l'Alt Empordà va malmetre més del 50% de la producció de raïm a la zona de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Mollet de Peralada. La DO Empordà va parlar d'un episodi «excepcional», ja que va afectar fins a 300 hectàrees de vinya. De matinada, la calamarsa va tocar en part Capmany, Sant Climent Sescebes i Espolla. A dos quarts d'una del migdia, però, havia descarregat damunt Vilajuïga, Pau, Mollet de Peralada i Garriguella. Aquest darrer es va endur la pitjor part i la calamarsa va afectar el 100% de la superfície de vinya. A l'espera de la xifra exacta a tots els municipis, el responsable tècnic de la DO Empordà, Toni Roig, calculava que va afectar «entre el 10 i el 20%» del raïm en les vinyes menys afectades, i per sobre del 50% en les que més. Les varietats malmeses, la garnatxa, carinyena, macabeu, moscat o cabernet sauvignon.

Els cellers afectats quantificaran les pèrdues i parlaran amb les asseguradores. Dins de la desgràcia, des de la DO van dir que, si bé la pedra farà ressentir la quantitat de producció, no afectarà la qualitat del raïm que s'ha salvat, ja que «els grans encara són petits no han format sucres» i «si hagués arribat quan el raïm estigués més madur, les ferides haurien provocat molts focus de podrit», van dir.

A banda, segons Unió de Pagesos, no consta que la calamarsa afectés collites de cereals o fruita.

On sí que hi va haver afectació va ser a la xarxa elèctrica. A Sant Jaume de Llierca i el barri del Pont d'Argelaguer van quedar sense llum durant 17 hores per la tempesta i la caiguda d'arbres, segons fonts d'Endesa. La incidència es va agreujar pel fet d'abastar dues línies, les d'Olot i Figueres. El tall va afectar primer 686 usuaris, 244 dels quals van recuperar la llum en poca estona. Els altres 442 van esperar fins a les 12 hores i 20 minuts d'ahir. Durant tota la nit van treballar 4 equips d'operaris.

Segons fonts de l'Ajuntament de Sant Jaume, els més perjudicats van ser una empresa d'embotits i un comerç de queviures. La falta d'electricitat va afectar cambres frigorífiques i va provocar perjudicis en el gènere perible. La llar d'infants municipal va poder operar amb un generador. A més, l'Ajuntament va habilitar un carregador per a telèfons mòbils a l'entrada del consistori. L'Ajuntament es va queixar pel retard d'Endesa a donar informació. Van afirmar que van trucar sense obtenir una bona concreció de què passava en el moment del tall i durant la nit i no els van informar bé fins a dos quarts de 10 del matí.

Els ajuntaments de Sant Jaume i Argelaguer valoren si posen una denúncia pels danys i perjudicis. Dilluns, al consistori, oferiran assessorament a veïns i empreses.

Una altra avaria, a Calonge, en un cable subterrani i a la pròpia línia, va afectar uns 2.500 clients quan faltaven vint minuts per les vuit del vespre de dimecres, segons Endesa. L'afectació es va reduir fins als 300 afectats cap a dos quarts de 10 de la nit. Es van instal·lar grups electrògens i a la nit van anar recuperant la normalitat.

També per les pluges, la GI-660 (carretera de la Ganga que uneix Calonge i la Bisbal per les Gavarres) va quedar tallada més de 12 hores al pas per Calonge per la caiguda del mur d'una nau abandonada a la calçada. La façana i el sostre de la nau va cedir per la pluja i ara caldrà enderrocar l'edifici, segons els Bombers. La carretera va quedar tallada des de la sortida de Calonge, a l'altura de la plaça Sant Nazari, fins a la urbanització Mas Pere. La Policia Local va fer desviaments per la urbanització. L'incident es va registrar a un quart d'una de la matinada i van reobrir la via a les dues de la tarda.

En total, fins a la mitjanit d'ahir, els Bombers van rebre uns 12 avisos per les pluges a l'Alt i al Baix Empordà, i van actuar en 5 d'ells.