La companyia russa Pobeda Airlines enllaçarà l'aeroport de Girona amb Sant Petersburg i incrementa freqüències a Moscou. La intenció és que la nova ruta a la ciutat dels tsars s'engegui amb dues freqüències setmanals a partir de la temporada d'estiu del 2018. En paral·lel, Pobeda Airlines també vol impulsar els vols amb la capital de Rússia des de Vilobí d'Onyar (Selva). A partir d'aquest estiu, cada dimarts ja ha sumat una tercera freqüència a les dues setmanals que operava fins ara (els dijous i diumenges). I segons ha avançat el director comercial de la companyia, Rinat Asmatullov, la voluntat és afegir-ne una quarta el 2018. L'objectiu, concreta Asmatullov, és que els turistes també facin servir la ruta amb Moscou com un "enllaç" amb els vols domèstics que Pobeda opera a Rússia (com Ekaterinburg o la regió de Sibèria). Pobeda preveu transportar aquest any fins a 38.000 passatgers a la ruta Vilobí-Moscou.

Pobeda Airlines, la filial de baix cost d'Aeroflot, va començar a volar entre Vilobí d'Onyar i Moscou a l'estiu de l'any passat. L'aerolínia recuperava així una ruta que l'aeroport de Girona ja va tenir entre els anys 2011 i 2013 (en aquell cas, però, operada per una altra companyia, Transaero).

Ara, a partir d'aquest estiu, Pobeda ha afegit una nova freqüència a les dues que operava fins ara. A més de volar a Moscou cada dijous i diumenge, també ho farà cada dimarts. Les tres freqüències no només s'operaran durant l'estiu, sinó que també es mantindran al llarg de la temporada d'hivern (fins a finals de març del 2018).

El director comercial de Pobeda Airlines assegura que Girona, per a ells, és un mercat "atractiu". Per això, al llarg de l'any vinent volen continuar impulsant-lo, amb l'objectiu d'arribar a transportar fins a 54.000 passatgers des de l'aeroport de Vilobí d'Onyar.

Per aconseguir-ho, l'estratègia de la companyia de baix cost passa per dos eixos. El primer, continuar impulsant la ruta amb Moscou, incorporant-hi una quarta freqüència. "Segurament, algun dia del cap de setmana, que és quan hi ha més demanda", concreta Asmatullov.

I el segon, començant a operar una nova ruta entre Vilobí d'Onyar i Sant Petersburg. El vol amb la ciutat dels tsars ja consta a la planificació que Pobeda ha fet arribar a l'AGI per a l'any vinent. D'entrada, seran dues freqüències setmanals i, com avança Asmatullov, "la intenció és començar a volar-hi a partir de la temporada d'estiu".



Moscou, un enllaç cap a altres destins

Pobeda Airlines va fer el seu primer vol al desembre del 2014. Actualment compta amb una flota de dotze Boeing 737. La majoria de les rutes que opera són vols domèstics a Rússia (aquí, en té fins a onze). Per això, Asmatullov avança que volen aprofitar la connexió Girona-Moscou perquè els turistes ho aprofitin "com un enllaç" cap als altres destins de l'interior del país (com Ekaterinburg o la regió de Sibèria).

Rinat Asmatullov concreta que l'impuls de rutes amb l'aeroport de Girona s'emmarca "dins l'estratègia de creixement internacional" que vol dur a terme Pobeda Airlines en el proper any i mig. De fet, l'aerolínia de baix cost preveu arribar a tenir una flota de 30 avions l'any 2019. A més de Vilobí d'Onyar, actualment també vola a Alemanya, Bratislava, la República Txeca, Xipre, Armènia, el Kazakhstan i Geòrgia.

Això sí, els turistes que vulguin enlairar-se amb Pobeda Airlines han de saber que la política per als equipatges de cabina és diferent que la d'altres aerolínies (perquè la legislació russa difereix de la d'altres països europeus). Per exemple, no es poden dur els telèfons mòbils dins l'avió.



Diversificar l'aeroport

Des de l'AGI, l'associació per a l'impuls de l'aeroport de Girona, l'anunci de Pobeda Airlines es veu com un impuls per a l'aeroport de Girona (que se suma al d'altres companyies, com Jet2, que també han incrementat vols i freqüències). El president de l'AGI i delegat del Govern, Eudald Casadesús, concreta que ara es comencen a veure "els resultats" que permetran recuperar passatgers a Vilobí d'Onyar. No només durant la temporada d'estiu, sinó també a l'hivern, cosa que segons Casadesús, "permetrà tancar aquest 2017 fregant els 2 milions de passatgers".

A més, Casadesús ha subratllat que l'increment de freqüències i la nova ruta amb Sant Petersburg permetrà impulsar "la diversificació" de companyies que operen a l'aeroport de Girona. "Ryanair continuarà essent la que més freqüències i destinacions tingui, però comença a haver-n'hi d'altres que l'aportació que fan no és gens menyspreable", ha conclòs.