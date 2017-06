«Considero que cursar el Batxillerat és més difícil que fer la Selectivitat»

La Ivet Cano Boada ha tret la millor nota de la Selectivitat, un 9,80. Estudia a l'institut Santiago Sobrequés i ahir es mostrava molt satisfeta dels seus resultats.

S'esperava tenir la millor nota de la Selectivitat?

La veritat és que no m'esperava aquesta nota, estic molt sorpresa. Havia fet un bon Batxillerat però no m'esperava que la Selectivitat m'hagués anat tan bé.

Quina carrera vol estudiar?

Vull estudiar Publicitat i Relacions Públiques a la Pompeu Fabra. Per entrar-hi, l'any passat l'any demanaven un 10,97.

Com es va assabentar que havia tret aquesta qualificació en les PAU?

Jo vaig saber la nota abans d'ahir –dimarts per al lector– però no sabia si era de les millor o no. Ahir em va trucar la coordinadora de les PAU que avui donarien les meves dades als mitjans de comunicació. I avui –ahir pel lector– la meva mare m'ha trucat que tothom la telefonava i m'ha dit que érem quatre que teníem un 9,8.

Té pensat celebrar aquests resultats?

Encara no ho he pensat però segurament amb la meva família anirem algun lloc. Potser a Barcelona, per desconnectar una mica. I després amb les amigues, els diré si volen celebrar-ho.

Quin tipus de Batxillerat ha cursat i ha hagut d'esforçar-se molt per estar entre les millors?

He estudiat Batxillerat social. Jo la veritat és que m'he esforçat molt. No sóc d'aquestes persones que en un dia em sé la matèria. Estudiava amb antelació i això em donava la facilitat per anar adquirint coneixements. El Batxillerat és estudiar amb temps, no es pot saber-ho tot en dos dies. Jo crec que el Batxillerat és més difícil que la Selectivitat, en el sentit que si vas amb un bon Batxillerat, la selectivitat no és difícil.

Va trobar fàcils els exàmens de la Selectivitat?

Eren assequibles, alguns més difícils que d'altres. El més difícil per mi va ser el de català. Però de la resta, vaig sortir-ne satisfeta.

Per què vol estudiar Publicitat i Relacions Públiques?

M'interessa molt el món del màrqueting sobretot des que l'any passat, a Batxillerat a l'assignatura d'economia i empresa, vam fer màrqueting en la publicitat. M'agrada molt trobar quin producte pot interessar als consumidors, com vendre'l, etc. Crec que aquesta és la carrera

On veu el seu futur laboral?

A mi m'agradaria aspirar a una multinacional. Aconseguir tenir un bon càrrec al llarg de la meva vida. Per exemple, treballar a l'editorial RBA o a Estrella Damm. En una empresa amb reconeixement.