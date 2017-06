Doblen els contenidors de recollida selectiva de roba als carrers d´Olot

L'Ajuntament d'Olot i ADAD Accions Socials han signat un conveni de col·laboració per tal d'instal·lar 16 contenidors de roba usada que s'afegiran als 15 recipients que ja estan situats al costat de les àrees de recollida selectiva de residus. Així doncs, Olot tindrà 31 contenidors de recollida de roba per al reciclatge.

El gerent de l'Associació ADAD Accions Socials, Esteve Ràfols, ahir, va explicar que Olot és la localitat de les comarques gironines, on reciclen més roba usada. La capital de la Garrotxa recull cada any un total de 2,5 quilos de roba per habitant, mentre que la mitjana de les altres localitats catalanes és d' 1,5 quilos per habitant a l'any.

Això no obstant, la Comunitat Europea els demana passar del 36% de reciclatge de roba actual fins a un 60%. Ràfols va explicar que el tèxtil suposa un 5% del conjunt de residus i segons el seu criteri cada vegada estarà més associat a la recollida en general. Va oposar que no és el mateix llençar una llauna de refresc que una peça de roba, per la qual cosa va indicar que el millor és posar les peces de roba als contenidors de recollida selectiva. Va indicar que –segons els estudis de l'entitat– cada ciutadà es desprèn d'uns 10 quilos de roba a l'any i en bona part no va a parar als contenidors de recollida selectiva.

Segons ell, el factor que determina el percentatge de la recollida és el nombre de contenidors que hi ha al carrer. També va recordar que Olot va ser la primera ciutat catalana, on van implantar el sistema de recollida selectiva de roba amb un doble objectiu, el reciclatge i la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió social. Fundada el 1996, l'entitat ara dona feina a 15 persones.

En els darrers temps, l'entitat ha establert una xarxa de col·laboracions amb ajuntaments, escoles, institucions i entitats socials.