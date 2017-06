L´aeroport renova la terrassa

Aena millora els serveis als passatgers a la zona de la terminal. L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha reformat la terrassa central de la zona d'embarcament de la terminal. L'espai compta amb una àrea de descans i una zona enjardinada i un punt de restauració. Disposa d'una nova tarima elevada de 66 m2, amb nou bancs rectangulars. Tant la tarima com el mobiliari, que està perforat amb motius vegetals, estan equipats amb tecnologia LED per il·luminar la zona de nit. Un jardí de 37 m2 amplia les zones verdes de la terminal i proporciona una major sensació de confort. La reforma és «una mostra del compromís» d'Aena per millorar l'atenció als viatgers.