Pla educatiu a Llagostera per millorar les habilitats digitals de tots els veïns

En el marc de les actuacions del Pla de Barris i amb la voluntat de fomentar i impulsar la programació robòtica i l'aprenentatge mòbil als centres educatius del municipi (Escola Puig de les Cadires, Escola Lacustària i Institut) l'Ajuntament de Llagostera ha posat en marxa el projecte Llagostera 3.0, amb l'objectiu de democratitzar l'accés a la tecnologia oferint eines i formació tecnològica a l'abast tothom. Amb el projecte, «volem que Llagostera sigui un referent en l'àmbit de la tecnologia. La majoria de feines i eines que es faran servir en el futur més proper encara no s'han inventat i per això volem potenciar la formació en tecnologia i les habilitats digitals des de la base. Crear un ecosistema digital per permeti reduir les desigualtats i fomentar les vocacions tecnològiques, no només de l'alumnat en edat escolar, si no també dels pares, mares, professorat i de tot l'entorn», explica Ramon Soler, regidor de Promoció Local i Pla de Barris. En la presentació del projecte també hi van participar l'alcalde, Fermí Santamaria, Jaume Vicens, de l'Editorial Vicens Vives, Ricard Huguet, director de LEGO Education Robotix, Jesús Martín, de Samsung Espanya i Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Ramon

Per a Jaume Vicens, la robòtica ha deixat de ser una matèria extra curricular aïllada fora de l'escola i reservada als nivells més elevats, per passar a formar part del dia a dia dels centres educatius des de l'educació inicial i de forma transversal a totes les àrees. Els nous continguts de robòtica s'han dissenyat per treballar per reptes i potenciar les competències necessàries per encarar els nous temps. El projecte Llagostera 3.0 encaixa plenament amb la visió de com ha de ser l'ensenyament del futur i situa el municipi al capdavant de la innovació educativa del nostre segle. Aquest projecte pioner és, sens dubte, un referent a Catalunya i a la resta del món en l'àmbit de la robòtica educativa. Ricard Huguet ha explicat que la col·laboració entre l'Ajuntament els Centres Educatius i LEGO Education ROBOTIX en aquest projecte és un referent en el foment de les vocacions científiques i tecnològiques.



Vuitanta robots

L'Ajuntament s'ha dotat de 81 robots educatius, 60 tablets, 9 ordinadors portàtils, màquines i mecanismes motoritzats, sets d'energies renovables i sets de pneumàtica que estaran a l'abast de tota la població que hi estigui interessada. Una part d'aquest material estarà disponible al centre de recursos i la resta es cedirà a les escoles Puig de les Cadiretes, Lacustària i Institut durant el curs escolar. La compra d'aquest material didàctic i tecnològic ha suposat una inversió de 45.000 euros en la primera fase, 12.000 dels quals formen part del resultat de la votació popular realitzada durant el procés de participació ciutadana per a l'elaboració del pressupost municipal del 2017, l'opció va ser la més votada de les presentades.