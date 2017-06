Les temperatures cauen amb vent i sensació de «fred»

«Quina fred». En realitat, no tanta, però després d'un mes de juny amb temperatures de rècord i superant els 38 graus (ºC) de màxima en alguns punts de les comarques gironines, ahir la paraula «fred» va ser, curiosament, la que més es va sentir en alguns que van sortir al carrer amb màniga curta. Les tempestes de dimecres i el vent van portar a una davallada de les temperatures de fins a 10 ºC. Les mínimes d'entre els 10 i 13 ºC de mitjana també han deixat dues nits fresques, per sort dels que fins ara no podien dormir.

Cap estació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va arribar ahir als 30 ºC. La temperatura més alta es va registrar a Fornells de la Selva (29,7), seguida de Girona (28,5), Santa Coloma de Farners (28,3) i Vilobí d'Onyar (28,1). Altres valors van ser els 27,1 a Anglès; 26,1 a Platja d'Aro; 25,1 a Navata; 25,9 a Olot; 24,7 a Banyoles; 24,5 a la Bisbal d'Empordà; 24,2 a Roses; 23,7 a Torroella de Montgrí; 23,1 a la Tallada d'Empordà; 22,3 a Portbou; 19,7 a Sant Pau de Segúries i 19,2 a Puigcerdà. Pel que fa les mínimes es van mantenir de mitjana en els 13 ºC.

A la tarda van tornar a reaparèixer les pluges que van començar per l'Alt i el Baix Empordà, i també a la Garrotxa, comarca on va descarregar amb tempesta.

Segons l'SMC, la previsió és que la inestabilitat amb pluges es mantingui almenys fins dissabte. A partir de llavors tornarà el sol i les temperatures tornaran a pujar.