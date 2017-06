Usaven mules i locutoris per blanquejar diners procedents del tràfic de drogues

La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal que utilitzava locutoris i mules per blanquejar diners procedents del tràfic de drogues. L'efectiu tenia com a destí Colòmbia.

En total hi ha 20 detinguts, alguns a la província de Girona. Aquests podien arribar a blanquejar uns 800.000 euros mensuals procedents del tràfic d'estupefaents.



El líder de l'organització contactava amb emissaris de diferents grups de narcotraficants de tot Espanya. Els membres de l'organització s'encarregaven de recollir els diners i després l'hi lliuraven al capitost, que els enviava al país de destinació.

Per evitar que els requisessin els diners en metàl·lic, no sobrepassaven el límit legal establert. I per tant, els imports eren inferiors als 100.000 euros.

En les diferents actuacions que s'han dut a terme, els agents han arribat a intervenir fins a 600.000 euros.

La Policia Nacional per donar per desarticulat el grup criminal ha fet quatre registres en domicilis i locutoris de la ciutat de Saragossa i ha detingut 20 membres de l'organització a la província de Girona i també a les de Bilbao, Saragossa, Alacant, Madrid i Guadalajara.

L'organització, que estava establerta a Espanya, comptava amb un capitost que s'encarregava de contactar amb narcotraficants a través de tota la geografia nacional, la resta dels membres acudien a recollir l'efectiu i l'hi lliuraven al seu líder, el qual ho enviava a Colòmbia a través de locutoris i mules.



Col·laboració amb la DEA

Les investigacions van començar el juny de 2016 quan agents de la Policia Nacional van rebre una informació relativa al narcotràfic a Galícia per part de la DEA. Això els va posar en la pista d'una xarxa establerta a Espanya que s'estaria dedicant a la recepció i enviament a Colòmbia dels beneficis obtinguts a través del tràfic d'estupefaents de diferents grups assentats a Espanya.

Els policies van centrar les indagacions en el cap de l'organització, un ciutadà colombià resident a Saragossa, el qual s'encarregava de contactar amb diferents emissaris de grups criminals interessats a realitzar aquest tipus de transaccions.

Un cop establert aquest contacte, la resta de membres es movia per tota la geografia espanyola per recollir els diners i posteriorment lliurar-lo al investigat, qui s'encarregava de remetre-ho a Colòmbia a través de locutoris, arribant a enviar uns 800.000 euros al mes.



Diners en paper de film i caixes de cereals

La banda solia fer el traspàs dels diners utilitzant diversos cotxes i amagant els diners en paquets embolicats en paper film transparent o bé en caixes de cereals.

En els primers controls els agents van poder intervenir la quantitat total que transportaven però després, per eludir aquesta acció policial, la banda va començar a transportar l'efectiu sense sobrepassar el límit legal de 100.000 euros, d'aquesta manera no els podia ser requisat.

Finalment, i després de realitzar les vigilàncies oportunes davant d'una imminent recollida de diners a Madrid, els agents van comissar 235.200 euros que ocultaven en una bossa negra amb dues caixes al maleter del vehicle, tot en bitllets de 500, 200, 100, 50 , 20 i 10 euros.