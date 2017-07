Any 2017: prop de dos milions de passatgers a Vilobí d´Onyar

El president de l'Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI), Eudald Casadesús, assenyalava ahir la implantació de companyies com Pobeda Airlines com un dels factors claus que han de permetre a l'Aeroport de Girona-Costa Brava remuntar el vol després de diversos anys de pèrdues continuades de passatgers (el 2008 s'assolien els 5,5 milions de clients; a partir de llavors els descensos s'han anat succeint fins a tancar 2016 amb 1,6 milions). A criteri de Casadesús, l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar ha deixat enrere la tempesta perfecta –provocada per la crisi econòmica i l'aterratge de Ryanair, l'operador comercial principal, a Barcelona–i es troba en condicions de millorar resultats. De manera que, aventura el president de l'AGI, no resulta temerari pronosticar que al tancament de 2017 es fregaran els dos milions de passatgers (Aena, de la seva banda, en un exercici de prudència extrema, evita fer cap mena de previsió).

Pobeda Airlines és una de les tretze companyies establertes a Vilobí d'Onyar. En aquesta temporada d'estiu té una quota de mercat (proporció de seients posats a la venda) de l'1,5%, mig punt més que els mesos de temporada alta de l'any passat. La clara dominadora continua essent, però, la línia de baix cost irlandesa Ryanair: el 72,6% de les places ofertades a Vilobí són seves. Això no obstant, i per primera vegada en molts anys, Ryanair cedeix quota a Girona, ja que aquest estiu ha posat a la venda un 5,7% menys de seients en comparació de l'any passat. La britànica Jet2.com és la que ha experimentat un creixement més notable a Girona, amb un 6,5% més de places disponibles. Del total de seients, el 9,1% són seus. Transavia (-0,5%) i Thomson (-1,5%) se situen en la línia de Ryanair i redueixen l'oferta de seiens aquest estiu, segons les dades del gestor Aena.