Girona torna a la normalitat després de la tempesta d'ahir

Girona va tornant a poc a poc a la normalitat després de la tempesta que va col·lapsar ahir a la tarda la ciutat. Les brigades municipals segueixen treballant per netejar els carrers i les voreres de la ciutat, ja que l'acumulació de glaç els fa perillosos per a la seva circulació. S'ha prioritzat la neteja d'embornals i sortides d'aigua davant la previsió de nous xàfecs aquesta propera tarda.



L´Ajuntament de Girona ha mobilitzat des d´ahir a la nit una setantena de persones de brigades, Aigües de Girona i Girona+neta i una setantena més d'efectius de la Policia Municipal per tal de normalitzar la situació a la ciutat el més aviat possible. També s´han reforçat els equips que realitzen tasques al carrer i ara mateix hi ha treballant quatre equips d´Aigües de Girona –dos camions cuba i dos equips extra- retirant aigua de diferents punts de la ciutat, una màquina retroexcavadora que retira la pedra acumulada a les diferents zones i cinc escombradores de Girona+neta, que incorporen més operaris del que és habitual.





Treballem per restablir la normalitat arreu de la ciutat. La prioritat és netejar embornals i sortides d'aigua. Informarem al llarg del matí pic.twitter.com/QKHAoAVpYo — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 1 de julio de 2017



Una tempesta excepcional

Normalitat a la resta de poblacions

De fet, es continua traient aigua de l'interior de molts baixos o aparcaments subterranis i diverses botigues de la zona del Barri Vell i del Mercadal no han pogut obrir.L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat a Catalunya Ràdio que la ciutat es troba sota una "certa normalitat" i que ara les serveis de neteja estan treballant per desembussar el clavegueram i evitar que "la tempesta d'avui torni a ser com la d'ahir".Madrenas ha indicat que encara que estaven alertats per la intensitat de la pluja i preparats per evitar inundacions "el sistema de sanejament va ser incapaç d'absorbir tota l'aigua".Girona va patir "una situació molt complicada, insòlita, com mai s'havia vist a la ciutat", ha detallat Madrenas, que ha explicat que, encara que tres hores després de la pluja ja es podia circular per gairebé totes la vies.El centre comercial Hipercor –que va patir la inundació dels baixos, amb despreniment de plaques del sostre- també ha optat per no obrir portes aquest matí.La intensitat de pluja en intervals de cinc minuts a la ciutat de Girona va arribar a puntes de 143 litres per metre quadrat a l´estació pluviomètrica del carrer Ciutadans de Girona i de 102 a Palau, entre les 19:15 i les 19:30. Segons les dades d´Aigües de Girona, a l´estació de Sarrià de Ter es va arribar als 196 litres per metre quadrat. Aquestes xifres són excepcionals en les darreres dècades. La quantitat de pluja, juntament amb l´acumulació de la pedra en embornals i punts de desguàs d´aigua, va ser el que va provocar l´acumulació d´aigua i les inundacions en espais públics i privats.A hores d´ara no hi ha constància de danys personals atribuïbles a aquest episodi de pluja intensa. Els danys materials a la via pública i en equipaments municipals s´estan valorant. L´Ajuntament té activat en fase d´alerta el Pla de protecció civil de Girona.El telèfon d´emergències 112 ha rebut des d´ahir a les 19 h fins avui a les 9.30 h 420 trucades a la ciutat de Girona, segons les dades facilitades per la Generalitat de Catalunya.Altres poblacions de les comarques gironines també es recuperen de les afectacions, sobretot viàries, causades per les intenses pluges d'ahir.Segons el resum del telèfon d'emergències 112, la tempesta va deixar un total de 511 trucades. La gran majoria (443, el 87%) provinents del Gironès, seguit del Baix Empordà (45 trucades, el 9%) i l'Alt Empordà (7, l'1,37% del total). La ciutat de Girona va acaparar també el gruix de trucades amb 420 i, a molta distància, van continuar Castell-Platja d'Aro (16), Quart (9) i Sant Feliu de Guíxols (9). El front de tempestes no només va afectar amb intensitat el Gironès (on també van destacar els 47,1 litres de Cassà de la Selva o els 44,6 litres de Fornells de la Selva) sinó també el Baix Empordà i el sud de l'Alt Empordà. Sobresurten registres com els 54,2 litres de Vilamacolum, els 43,8 litres de Palamós-la Fosca o els 40,2 litres de Verges, segons dades de les estacions de la xarxa Meteoclimatic. De fet, l'aiguat va provocar inundacions de cases i problemes viaris en poblacions com Parlavà, Foixà i el nucli de la Sala. La calamarsada també es va fer notar en d'altres localitats com Mont-ras o Palafrugell.Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després de les pluges i inundacions del divendres, sobretot a Girona, però queda en prealerta per la previsió d'un nou front aquest dissabte a la tarda.Es preveuen pluges que poden anar acompanyades de tempesta i, localment, també calamarsa i fortes ratxes de vent: es pot donar a les comarques de Girona i també de Barcelona i la Catalunya central, segons un comunicat de Protecció Civil.