La línia aèria russa Pobeda volarà de Girona a Sant Petersburg el 2018

La línia aèria russa Pobeda Airlines –en la llengua materna de Vladimir Putin l'«o» es pronuncia com una «a» o «e» neutres– va fer el primer aterratge a l'Aeroport de Girona-Costa Brava el nou de juny de 2016, fa un any i escaig. En l'actualitat opera un vol directe Girona-Moscou, amb tres freqüències setmanals: els dimarts, els dijous i els diumenges. Amb la vista posada al 2018, aquesta jove línia aèria de baix cost (el primer vol el va fer el desembre de 2014) propietat del gegant Aeroflot preveu operar un quart vol regular setmanal a la capital russa i connectar Vilobí d'Onyar amb una nova destinació: Sant Petersburg, la ciutat fundada pel Tsar Pere el Gran l'any 1703, rebatejada amb el nom de Petrograd del 1914 al 1924, i amb el de Leningrad de 1924 al 1991. D'entrada, va avançar ahir el director comercial de la companyia, Rinat Asmatullov, Pobeda Airlines compta poder oferir dos vols setmanals l'estiu de 2018.



38.000 passatgers

Al tancament d'aquest any la companyia calcula que haurà transportat 38.000 passatgers des de Girona; l'objectiu a curt termini, va apuntar el delegat del Govern català a la província, Eudald Casadesús, en qualitat de president de l'Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI), passa per assolir els 54.000 l'any que ve, una xifra que «no és menor». En tant que jove, Pobeda Airlines disposa d'una flota d'avions modesta, formada per 12 aeronaus, però moderna (tots són Boeing 737-800NG, un dels últims models que fabrica la firma nord-americana). El 2016 va transportar a les 55 detinacions dels 41 països on opera 4,3 milions de passatgers; el 2019, en el marc d'un ambiciós pla d'expansió, Pobeda Airlines preveu ampliar la flota fins a les 30 aeronaus amb l'objectiu de guanyar quota en el disputat mercat de l'aviació comercial.

En aquest context, Asmatullov explica que el 90% dels clients de la línia aèria són russos. La companyia ha crescut molt al país eslau, precisa, però amb això no en té prou i ara fixa el rumb cap al mercat internacional. L'anunciada obertura de la nova ruta Girona-Sant Petersburg per al 2018 s'emmarca, doncs, en aquesta estratègia expansiva. L'aeròdrom de Vilobí, per tant, es mantindrà en el mapa de Pobeda Airlines, que també vola a destinacions d'Alemanya, d'Eslovàquia, de la República Txeca, de Xipre, d'Armènia, del Kazakhstan i de Geòrgia.

D'altra banda, els directius d'aquesta companyia veuen el Mundial de Futbol 2018 com una bona oportunitat per atraure turistes fins a Rússia. Ben implantada al país eslau, Pobeda Airlines, exposa Rinat Asmatullov, es llança a la recerca de clients d'altres mercats, «també del de Girona». A Rússia té operatives una quarantena de rutes que connecten la capital amb les diverses regions del país.