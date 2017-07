Protecció Civil manté la prealerta de l´Inuncat davant la previsió de noves tempestes

Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) ha rebaixat aquest dissabte el pla Inuncat un cop la ciutat de Girona comença a recuperar la normalitat després del fort aiguat amb calamarsa que ahir a la tarda va col·lapsar el centre de la ciutat. Tot i això, la DGPC manté la prealerta davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de noves tempestes que aquesta tarda poden afectar de nou les comarques de Girona, de la Catalunya central i del nord de Barcelona. El front de tempestes que va escombrar el Gironès i el Baix Empordà va anar acompanyat de fortes intensitats de precipitació (fins a 52 litres en 30 minuts a Girona) i grans quantitats de calamarsa/pedra. El telèfon d'emergències 112 va rebre més de 500 trucades i els Bombers de la Generalitat uns 350 avisos, la gran majoria procedents de la capital gironina, on es van inundar nombrosos baixos d'edificis, comerços i aparcaments subterranis.

A hores d´ara, els treballs que s´estan duent a terme són per acabar d´evacuar l´aigua acumulada en alguns pàrquings i per retirar els gruixos de calamarsada que està amuntegada en alguns carrers de la ciutat que dificulten l´accés dels veïns a pàrquings i edificis. Membres de la brigada municipal de Girona també treballen per netejar carrers i baixos de calamarsa i pedra per tal de poder reobrir la circulació de carrers. Per la seva banda, el Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) ha informat que a causa de les tempestes i la calamarsa d´ahir a la tarda no hi va haver afectacions personals.

Amb la nova previsió de pluges per aquesta tarda, Protecció Civil de la Generalitat demana a la ciutadania extremar molt la precaució en la mobilitat a les carreteres, i també molta prudència si us trobeu prop de lleres, rius i guals. En el moment de la tempesta cal allunyar-se d´aquest punts, no travessar-los mai i situar-se en algun punt elevat si és possible. Si les tempestes van acompanyades d´aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. S'ha demanat també la neteja dels embornals i punts de desguàs als ajuntaments afectats ahir i pels que es preveu un nou front avui.