La tempesta perfecta engoleix Girona

Només mitja hora va necessitar la tempesta més virulenta viscuda a Girona des del 2002 per col·lapsar i inundar, literalment, la ciutat. Trenta minuts on van caure de cop 52,1 litres, amb vents huracanats i una pedregada eixordadora. El resultat, cotxes atrapats, cascades d'aigua entrant als aparcaments subterranis, baixos inundats, sostres de comerços que cedien per la forta pressió de l'aigua, contenidors navegant pels carrers i persones caminant amb l'aigua que quasi els arribava a les cuixes. Una tempesta que, superada Girona, arribava i causava efectes similars al Baix Empordà, per exemple a Sant Feliu de Guíxols.



La tarda començava amb una tempesta que descarregava sobre el Gironès amb pedra a la capital i a municipis com Quart, Salt o Sant Jordi Desvalls. El pitjor, però, estava per arribar. A Girona i municipis del voltant, quan semblava que tot havia passat, la tempesta es va reactivar entrant per l'oest i va començar a descarregar cap a les 7 de la tarda. Primer amb pluja, després amb un fort vent i, llavors amb una pedregada que va engolir el conjunt de la ciutat.





L'Hipercor, desallotjat

Dos rècords històrics a Girona

El sistema de recollida de pluges, saturat, va desbordar, i l'aigua va començar a baixar i a acumular-se, fent surar la pedra caiguda minuts abans i deixant la imatge dels carrers inundats (i blancs) en gairebé tots els barris gironins.En només una hora i mitja, de les set de la tarda a les vuit i mitja, els Bombers van rebre 200 avisos, la majoria per carrers o baixos d'immobles inundats, arbres o branques caiguts, filtracions o acumulacions d'aigua en molts locals. Fins a les 10 de la nit, els Bombers van rebre 300 avisos a la ciutat de Girona i a la resta de municipis de l'àrea una vintena.Un dels incidents més destacats va ser la inundació de baixos al centre comercial Hipercor de Girona. Segons va informar ahir l'Ajuntament, el despreniment de dues plaques del sostre, que van cedir per l'aigua, va obligar a desallotjar els usuaris de l'edifici. També es va haver de treure el ja habitual vehicle que queda atrapat sota les vies, al costat de l'Hipercor, entre la carretera Barcelona i el barri de Sant Narcís. També es va actuar per retirar arbres caiguts en nombrosos punts, com a l'avinguda Jaume I o a la zona de Correus.En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 va rebre 299 trucades a causa de les fortes pluges, la gran majoria al Gironès (276 trucades) seguit del Baix Empordà (9), Pla de l'Estany (6) i l'Alt Empordà (2), entre altres. La ciutat de Girona és des d'on s'han rebut més trucades (262) seguit de Salt i Bescanó. La circulació per l'N-II o l'autopista també va quedar afectada per la pluja i pedregada sobtada, així com en altres vies de la comarca amb retencions de 2 km a la C-35 a Llagostera per enllaçar amb la C-65, i a la C-65 també a Llagostera 5 km per enllaçar amb la C-31, la GI-666 es va tallar a Platja d'Aro per accedir al nucli urbà a causa de les pluges i la GI-65, a més, es va tallar a Girona en direcció Cassà de la Selva per obstacles a la via, segons el Serve i Català de Trànsit.La tempesta es va anar desplaçant, entrant al Baix Empordà on va causar efectes similars als de Girona en municipis com Sant Feliu de Guíxols. A Castell d'Aro, per exemple, van caure 28,8 litres en només mitja hora. Finalment, la tempesta es va endinsar al mar.Entre les precipitacions acumulades, destaquen els 65,6 litres a Girona; 45,2 a Cassà de la Selva; 41,4 a Fornells; 29,5 a Castell d'Aro; 26,7 a Sant Pere Pescador; 26,6 a la Tallada d'Empordà o 11,4 litres per metre quadrat a Olot.Tot plegat, a la ciutat de Girona, ha deixat dos rècords. El primer, la tempesta ha estat la més forta des del 5 de juny del 2012. Aquell dia van caure 99 litres a Girona-Montjuïc, segons les dades del meteoròleg Gerard Taulé. El segon, curiosament, una tempesta que arribava l'últim dia del mes de juny que, enguany, ha estat el segon més càlid des del 1911, amb 27,4 graus de mitjana a Salt; 27,8 ºC a Girona. L'entrada d'aire fred, amb els termòmetres caient fins a 10 graus en els últims dies, ha provocat les tempestes que, a més, «són excepcionals a la costa» on normalment no arriben les pedregades, «i menys a aquesta època», va puntualitzar ahir Taulé.Per avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja a tota la província. A partir de diumenge, torna el sol i pugen les temperatures.