El Consell Comarcal de la Garrotxa avisa de la falta de sòl industrial

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona (PDeCAT), va avisar de l'escassetat de sòl industrial a la comarca. Fa pocs dies, va plantejar la manca de terrenys industrials en la presentació d'una guia telemàtica de terrenys i naus industrials creada per l'agència de desenvolupament econòmic de la comarca.

A l'acte, va exposar que una empresa havia buscat terrenys per desenvolupar una activitat industrial a la Garrotxa i només n'havia trobat tres. Va remarcar: «I segur que són espais per desenvolupar i no disponibles, ara com ara».

Segons ell, si bé hi ha terrenys de petites dimensions sense propietari, les extensions de terreny que fan possible la implantació de noves indústries i l'ampliació de les existents són escasses. Va dir: «La falta de terrenys afecta sobretot les empreses exportadores, que són un dels valors que tenim a casa nostra». Va lamentar que si en aquests moments arriba una proposta industrial d'una gran inversió per un termini de 6 mesos, els gestors econòmics de la comarca no la podran atendre.

Va recordar que a la Garrotxa hi viuen 56.000 habitants i que a pesar de l'augment del pes del sector serveis, sobretot en el turisme, la major part dels habitants de la Garrotxa viuen de la indústria.

Espona va definir que la Garrotxa és una comarca amb molts espais protegits i amb uns polígons industrials ocupats o en vies d'ocupació. Sobre els polígons va explicar que hi ha moltes empreses que fan reserves de sòl de cara a un futur amb poc terreny per a la indústria.

Va considerar que en un moment o altre hi haurà d'haver una reunió entre els agents amb responsabilitat en l'ordenació del terreny de la comarca per tal de tractar la situació del sòl industrial.

Va valorar que la voluntat del Consell Comarcal de la Garrotxa és la d'evitar que per falta d'oferta de sòl industrial se'n vagin a una altra comarca. També va recordar que fa pocs anys hi havia sectors que descartaven la possibilitat de manca de terrenys industrials. Va dir: «Doncs fa poc temps deien que els polígons no se'ns omplirien i la veritat és que els que no estan plens estan en previsió d'omplir-los».



Planta de triatge de residus

En el mateix acte, Joan Espona va exposar que el Consell Comarcal de la Garrotxa manté el compromís d'ubicar el Centre de Triatge de Residus de la Garrotxa al polígon de Politger. Va explicar que els tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) treballen en la cerca d'una ubicació que faci possible el desenvolupament d'una gran empresa metal·lúrgica situada prop del solar on està acordada la ubicació de la planta.

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa va explicar que no tallaran les possibilitats de creixement de l'empresa, perquè seria anar en contra dels habitants de la comarca.

Va recordar que hi ha un acord entre el Consell, l'Ajuntament de Sant Jaume i la Junta de Residus que es manté.