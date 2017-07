Es disparen les falses alarmes que reben els Bombers de les comarques gironines per foc forestal

Els Bombers de les comarques de Girona han rebut en els primers vint dies de juny el doble de falses alarmes per incendi forestal que en tot el maig. El problema és que molts avisos són conseqüència de la confusió dels ciutadans quan els Bombers treballen en un foc proper. El cap de la regió de Girona dels Bombers, Enric Cano, explica que quan el vent bufa i mou la columna de fum pot semblar que hagi començat un altre incendi en una altra localitat. En els primers 20 dies de juny el cos ha fet 83 sortides per falses alarmes a la demarcació. La majoria (35) per avisos de foc forestal, tot i que també n'hi ha de foc d'habitatge, salvaments o fuites perilloses.

Les altes temperatures del mes de juny han fet augmentar els incendis de vegetació, però també les falses alarmes. El cap del cos de Bombers a Girona, Enric Cano, explica que moltes d'aquestes sortides, que acaben sense cap actuació, es deuen a la confusió dels ciutadans, que veuen una columna de fum que s'ha desplaçat com a conseqüència del vent, però que en realitat és un foc en el que el ja s'hi està treballant.

Un altre cas de desconcert habitual es dona en dies de boira intensa o amb grans nuvolades que poden semblar columnes de fum. En aquests casos el procediment habitual és alertar els guaites de la zona. "Si ens diuen que hi ha molts núvols ja ens fa sospitar que pot ser una falsa alarma", explica Cano. En qualsevol cas, el protocol dels Bombers és el mateix i es va a comprovar amb els efectius requerits.

El que s'ha reduït són les bretolades. Ciutadans que informen d'incendis que en realitat no existeixen. De fet, el cap de regió dels Bombers explica que a ells no els sol arribar l'avís perquè el 112 ho detecta abans. "És estrany que ens enganyin perquè hi ha mecanismes per saber si és veritat o no el que diuen", comenta Cano. "Ens hem trobat amb alertes de gent que està al Baix Empordà que alerta d'un foc en una altra comarca. Això ja et fa sospitar". A més, en molts d'aquests casos no volen donar un telèfon de contacte.

I si les falses alarmes de focs forestals són el més habitual a l'estiu, els incendis en habitatges ho són durant l'hivern. El febrer va ser el mes on més vegades van sortir els Bombers de les comarques gironines per apagar foc en un domicili i es van trobar que en realitat no passava res. En concret, van ser 39. Enric Cano argumenta que bona part d'aquests avisos són de veïns que creuen que hi ha foc en una casa, i en realitat estan cremant fulles o fent una barbacoa.

Cano reconeix que també s'han trobat casos de persones que truquen alertades perquè se'ls ha encès una paella mentre cuinen i al final algú dels que hi ha a la casa ho apaga. En qualsevol cas des dels Bombers es demana "màxima col·laboració" i, si es té la sospita que pot haver-hi una emergència es truqui d'immediat al 112.



Falses alarmes de salvaments a l'alça

Una altra dada curiosa és que en els últims anys han crescut les alertes per salvaments, en les que no ha estat necessari actuar. Aquest any ja s'han fet 54 sortides en fals per rescatar persones que es creia que estaven en problemes. El cap dels Bombers a Girona explica que és habitual que el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) rebi alertes de ciutadans que s'han perdut a muntanya i, un cop han trobat el camí de tornada, no avisen.

Un fet similar passa al mar. Es reben avisos de persones que sembla que s'estiguin ofegant i en realitat estan bé. Amb l'arribada de l'estiu i les vacances, diu Cano, és "més que probable que augmentin aquestes falses alarmes, perquè augmenten els rescats".



Baixa la picaresca

El que sí s'ha detectat en els últims anys ha estat una davallada de persones que, o bé han perdut les claus de casa, o bé se les han deixat a dins, i per tal d'estalviar-se un manyà, truquen els Bombers perquè els obrin la porta amb l'argument que tenen un foc de la cuina encès, i en realitat és mentida.

Cano explica que la caiguda d'aquestes actuacions té a veure amb les conseqüències de trucar al cos enlloc d'un manyà. "Si a la primera no es pot obrir la porta sense causar danys, no esperem i la tirem a terra", comenta Cano. "Al final, trucar els Bombers perquè t'obrin la porta de casa, et pot sortir molt car", ha ironitzat.