El preu del lloguer de pisos puja un 3,4% a Olot i un 3,7% a la comarca en un any

El preu del lloguer dels pisos a Olot va pujar un 3,4% en el darrer any i un 3,9% a la resta de la Garrotxa. Els percentatges els va donar el regidor d'Habitatge, Jordi Alcalde (PDeCAT), en el darrer ple. Alcalde va destacar que la mitjana del lloguer a Olot se situa en un 1,26% menys respecte al 2010.

L'augment del preu del lloguer dels pisos va sorgir en el debat d'una moció presentada per la CUP destinada a evitar l'especulació en els preus del lloguer de pisos. En concret, la CUP demanava instar la Generalitat a la creació d'una llei reguladora del preu dels habitatges de lloguer i a promoure una trobada entre l'Ajuntament i els Agents de la Propietat Immobiliària amb l'objectiu de fer una radiografia per barris de la situació del mercat de l'habitatge a Olot. La CUP va presentar la moció sobre la base de l'índex dels preus del lloguer d'habitatge de Catalunya per part de la Generalitat.

Les demandes de la CUP van ser tombades amb els vots en contra de l'equip de govern PDeCAT- PSC i els vots a favor d'Olot en Comú i PSC.

El regidor d'Habitatge, Jordi Alcalde (PDeCAT), va argumentar que la Generalitat no pot incidir en els preus del mercat privat, perquè fer-ho representa una vulneració de la democràcia. També va indicar que l'índex de preus publicat per la Generalitat és per oferir una referència i que en conseqüència no és d'obligat compliment.

Mireia Tresserras (CUP) va respondre: «Vostès defensen un sistema neoliberal i pensen que la part privada ha de garantir els principis generals del dret». Va oposar: «Nosaltres pensem que l'administració pública ha de garantir els drets de la ciutadania».

Clara Casanovas (ERC) va demanar que quan un propietari passi l'índex de referència dels lloguers marcats per la Generalitat, l'Ajuntament li imposi el màxim d'Impost de Béns Immobles que sigui possible. Xavier Garcia (OeC) es va limitar a votar a favor de la moció.