Uns 135.000 clients passen per l'Espai el primer cap de setmana de rebaixes

L'Espai Gironès, gestionat per Multi Spain Management S.A., ha començat la campanya de rebaixes d'estiu amb 135.000 visitants des de divendres fins ahir diumenge, un 6 per cent més que durant el mateix període de l'any passat, i amb grans descomptes dels preus en l'oferta del centenar de botigues que hi ha al centre comercial, informa la direcció del centre comercial.

En la majoria d'establiments els descomptes són del 40 i 50%, tot i que n'hi ha que arriben fins al 70%. El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, valora molt positivament l'inici de la campanya de rebaixes d'estiu. «Hem tingut una molt bona arrencada amb una gran afluència de públic. Hi ha una gran oferta de producte, de molta qualitat, que es pot adquirir a molt bon preu sobretot roba i calçat i també roba d'esport i productes de la llar», destaca el responsable del centre comercial de Salt.

Espai Gironès està situat en una zona d'expansió urbanística del municipi que limita amb Girona i al costat de l'autopista AP-7. L'estratègica ubicació del centre permet que la seva àrea d'influència directa sigui de 400.000 habitants i que pugui generar una afluència de més de 10 milions de visitants a l'any. Disposa de 40.000 metres quadrats de superfície, que estan distribuïts en dues plantes on hi ha instal·lats operadors líders com Fnac, Odeón Multicines, Caprabo, Zara, Drim, H&M, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear , Springfield, Desigual, Mango, Alain Afflelou i Sportzone, entre d'altres. El centre comercial Espai Gironès compta amb 2.500 places d'aparcament gratuït.