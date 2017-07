Un casteller de Figueres resulta ferit greu en caure d'un pilar en la diada de Sant Pere

Un casteller de la Colla Castellera de Figueres va resultar ferit de gravetat ahir durant la diada de Sant Pere en caure del pilar de cinc que tancava l´actuació celebrada a la capital de l´Alt Empordà. L´afectat va caure desplomat quan l´enxaneta acabava de carregar l´espadat i va anar a parar directament de cap a terra, sense que cap membre de la colla que es trobava a la pinya pogués evitar l´impacte del casteller contra el paviment. El resultat de la forta caiguda va ser un fort cop al cap. El pacient ahir al vespre es trobava «estable» i «amb pronòstic reservat» tal com van confirmar fonts de l´hospital Josep Trueta, a Diari de Girona.

El vídeo de la diada que circulava ahir per Youtube i la reacció de la gent que es trobava a plaça confirmen que la caiguda va ser poc habitual, ja que els castellers havien dominat la carregada sense problemes i el pilar estava a punt per descarregar-se. El terç de l´espadat va caure desplomat en una esfondrada que va ser complicada, ja que va anar cap enrere. A més, la pinya sembla ser que estava mal repartida al voltant dels castell i per aquests motius l´impacte del casteller va ser directe contra el terra.

Les mateixes fonts de l´hospital Trueta que afirmaven que es tractava d´una lesió greu i que el pronòstic era reservat, ahir al vespre asseguraven que les properes hores serien clau per determinar l´abast de la lesió del casteller afectat i els tractaments que se li haurien d´aplicar. El bagatge que tenia el pilaner i la raresa amb què va caure, quan semblava que la construcció es podria descarregar sense problemes, va fer saltar les alarmes entre els membres de la colla que especulaven si al terç del pilar li havia pogut venir una baixada de pressió o de sucre. Malgrat les suposicions, caldrà esperar l´evolució del casteller que, malgrat estar estable, pateix lesions greus.



Cinc colles

A pesar de l´accident al final de la diada de Sant Pere, la Colla Castellera de Figueres, els Marrecs de Salt, els Xerrics d´Olot i els Esperxats de l´Estany van signar una actuació per emmarcar.

Els amfitrions van començar amb serenor i van descarregar un 5 de 7 immaculat. A segona ronda van portar al límit el 3 de 7 amb l´agulla, tot i que també el van poder descarregar i van tancar la seva participació amb un 4 de 7 amb agulla que tenen dominat i estava molt parat. En ronda de pilars, els de la camisa lila van carregar un pilar de cinc que tan de bo quedi en ensurt.

Per la seva banda, els Marrecs van mostrar la seva millor versió. Els de la camisa blau Ter van treure a passejar el seu millor castell, la catedral. Van descarregar el 5 de 8 a primera ronda, el qual van acompanyar d´una nova torre de vuit amb folre i un 3 de 8 molt solvent que esperen pujar un pis aquesta temporada i assolir fer el salt als castells de nou pisos. Els saltencs van tancar la seva participació a la diada de Sant Pere 2017 amb el pilar de sis que els va quedar carregat. Els Marrecs van signar així una diada memorable i van exhibir el seu bon moment de forma abans d´afrontar els mesos clau per impulsar-se definitivament i esdevenir colla de 9.



D´Olot i de Banyoles

Els convidats olotins, els Xerrics, van tenir una altra participació correcta. Una de les colles que menys cau del panorama casteller, que en els últims cinc anys ha patit només una caiguda i s´ha consolidat com a colla de set pisos, va encetar la seva participació amb un 4 de 7 estable i segur. En segona ronda van afrontar i descarregar amb èxit el 3 de 7 i a tercera ronda van realitzar una construcció menor que també van descarregar, el 5 de 6. En ronda de pilars, van descarregar tres pilars de quatre i van posar punt final a l´actuació en una localitat que visiten sovint.

Finalment, els Esperxats de l´Estany, la colla més petita de les cinc que es trobaven ahir a Figueres, van marxar de la capital alt-empordanesa amb tres castells de sis al sarró. A la primera ronda van descarregar el 4 de sis, un castell que històricament ha portat algun maldecap als de la camisa blau-verd estany. En segona ronda no van tenir massa dificultats per segellar el 3 de 6 amb l´agulla i finalment van tancar la seva participació amb el castell bàsic de sis pisos, el 3 de 6. En ronda de pilars, van descarregar dos espadats de quatre pisos.