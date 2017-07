Creix el número de prostitutes que exerceixen als vorals de les carreteres gironines

Els Mossos d'Esquadra tenen comptabilitzades 76 prostitutes que exerceixen als vorals de les carreteres gironines. La majoria d'elles solen oferir els seus serveis al llarg de l'N-II i l'N-260, i sobretot als trams de l'Alt Empordà. Són gairebé una trentena més que al 2013, quan la intensa pressió exercida per l'operatiu Voral va aconseguir reduir-ne el número a 49. Per lluitar contra aquesta xacra social, els mossos posen ara el focus damunt els clients. Durant el darrer any, n'han denunciat cap a una seixantena. El cap de la Regió Policial, el comissari Josep Milan, admet que combatre aquesta prostitució és fa difícil amb la legislació actual, i que costa que s'acabin cobrant les multes. "La lluita contra aquest fenomen hauria de tenir una altra regulació, que no pertoca a la policia; però com a societat ens hem de plantejar si volem continuar mantenint aquest tipus de paisatge tan degradant per a les dones", diu Milan, recordant que hi ha països com França on la prostitució al carrer està prohibida.

A l'estiu del 2013, arran de la pressió policial i les multes, el número de prostitutes a les carreteres gironines es va reduir a 49. L'any passat, però, ja havia augmentat fins a la seixantena. I ara els Mossos d'Esquadra en tenen controlades 76.

A la demarcació, les joves que paren als vorals solen ser noies romaneses. S'ofereixen a l'Alt Empordà i a la Selva, al peu de carreteres com l'N-II, l'N-260, la C-260 o la C-35. Però sobretot, concreta el comissari, se solen posar al llarg del recorregut de les dues nacionals. "Aquí és on es s'hi concentren fins al 80% de les dones", indica el cap de la Regió Policial.

Quan es va iniciar l'operatiu Voral, els mossos multaven indiscriminadament tant les prostitutes com els clients. Ara, però, s'ha canviat d'estratègia. Sobretot, perquè de les sancions imposades (se n'havien arribat a obrir més d'un miler) ben poques s'han acabat cobrant. I perquè la prostitució a peu de carretera –sigui ben bé al voral o bé a 50 metres- continua persistint.

"Bàsicament, el tractament que els hi donem a elles és el de víctima; les identifiquem i les informem, demanant-los que s'apartin de la carretera", explica el comissari. A vegades –concreta Milan- els mossos sí que n'acaben multant alguna, però per desobediència (perquè, tot i les advertències, la dona no ha fet cas a la policia).

"Sobretot, ara allò que fem és actuar sobre els clients; perquè si hi ha gent que continua aturant el vehicle, hi ha oferiment de servei", explica Josep Milan. Durant el 2016, arreu de la demarcació, els Mossos d'Esquadra han interposat 57 multes a clients de prostitució de carretera.



Incidència "relativa"

El cap de la Regió Policial de Girona ja admet, però, que amb la legislació actual, la incidència que pot fer la policia en aquests casos és "relativa". D'entrada, perquè no es pot mantenir una patrulla en un punt on s'exerceix la prostitució, "pendent de quan hi arribi un client". I després, perquè la legislació encara té llacunes.

Amb la llei estatal 4/2015 a la mà –la coneguda com a 'llei mordassa'- es poden sancionar aquells que demandin serveis sexuals a llocs propers on hi ha menors (com ara escoles o parcs infantils). O bé també aquells clients que, en fer-ho, posin en risc la seguretat viària. És a dir, el mateix argument que es va fer servir per a la normativa catalana.

Josep Milan ja admet, però, que cobrar les multes es fa difícil. "Abans, quan es tramitava com a infracció de trànsit, als estrangers se'ls podia immobilitzar el vehicle; ara, però, amb l'aplicació de la 4/2015 es fa més difícil cobrar de manera immediata, tot i que no vol dir que algun acabi pagant per por que la notificació arribi al seu domicili", explica.



"Regulació clara"

El comissari creu que la lluita contra aquesta prostitució "hauria de tenir una altra regulació", però també deixa clar "que no pertoca a la policia" establir-la. Milan insta la societat a plantejar-se si es vol continuar mantenint "aquest paisatge tan degradant per a les dones, oferint sexe a les carreteres". I més, tenint en compte que altres països –com ara França- han "prohibit totalment que s'exerceixi la prostitució a la via pública, i ho han definit de manera clara".

En paral·lel a lluitar contra els clients que paguen per tenir sexe arran de carretera, els Mossos d'Esquadra també inspeccionen periòdicament els prostíbuls que hi ha a la demarcació. En total, arreu del territori, n'hi ha 24 d'oberts (que tenen llicència i permís).

Durant el 2016, la policia va dur-hi a terme 53 inspeccions i va acabar interposant un total de 39 denúncies. Això sí, administratives (perquè els locals tenien deficiències o no complien amb la normativa).

Apart, l'any passat els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones per coaccionar i incitar joves a prostituir-se. "En aquest cas, sí que estem parlant de proxenetes, i entrem ja dins un delicte penal", precisa el cap de la Regió Policial de Girona.

A banda de la prostitució de carretera i la que s'exerceix en locals, Milan tampoc amaga que hi ha una altra realitat que es manté oculta: aquells pisos que funcionen com a prostíbuls. "Hi ha un gran espai de prostitució que, del carrer, s'ha traslladat a domicilis", explica el comissari. "Però aquí, la incidència policial és poca, a no ser que la comunitat de veïns ens posi en alerta o bé que rebem denúncia per part d'alguna de les noies", conclou Josep Milan.