La Loteria reparteix 26 milions d'euros a Ripoll i a la veïna Sant Joan

L'Administració de Loteria número 2 de Ripoll, El Trèbol, ha repartit gran part del primer premi del sorteig extraordinari d'estiu de la Loteria Nacional. El 02.937 és el número guanyador, que ha deixat a la província 26 milions d'euros, dels quals 20 milions corresponen a una única butlleta de la fracció 2 de la serie 3. L'afortunat és un home de Sant Joan de les Abadesses que es troba a l'hospital, segons ha explicat el fill de l'adminstradora i gerent, Marc Rosa.

Els 6 milions restants s'han repartit entre una trentena de veïns de Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, molts d'ells assidus al 02.937. Cada dècim està dotat amb 200.000 euros del sorteig especial d'inici de vacances.



La fidelitat té recompensa

La confiança en aquest número fins tot «ha passat de pares a fills en alguns casos», assegura el gerent de l'adminstració de loteria.

Entre la trentena de persones afortunades, hi ha agents de la Policia Local de Ripoll. El cos policial fa anys que aposta pel 02.937. Gairebé la totalitat dels agents s'han endut un pessic del premi, han explicat fonts de la Policia de Ripoll. Són 5 dècims, dotats en 200.000 euros cadascun, entre 18 agents. Un cop de sort que reparteix 55.000 euros per cap i que s'invertiran en «tapar forats, compra de vehicles o vacances».

En total són una quarantena els afortunats del primer premi del sorteig de la Loteria Nacional de vacances.

Rosa s'ha mostrat molt content per haver repartit la sort a la zona. «Me'n vaig assabentar mentre era a la dutxa» i des d'aleshores el telèfon no ha parat de sonar. Els premiats no han tardat en comunicar a l'administració la bona notícia. «No hem parat, fins i tot ens han convidat a menjar a restaurants», explica Rosa.

El número es juga a Sant Joan de les Abadesses des de fa més de 40 anys i en fa uns 6, la Policia Local de Ripoll. Tot i que el gerent de El Trèbol diu que és fidel al 02.937, no se'n va quedar cap dècim. «Només hi jugo per Nadal i El Niño», diu.

Però els que vulguin confiar en el 02.937 de cara a la Loteria de Nadal, ho tenen cru. «El 02.937 ja està exhaurit, tot i que encara no el tenim», explica Marc Rosa. El primer premi del sorteig extraordinar de vacances s'ha venut en altres punts d'Espanya, però Ripoll s'ha endut el pessic més important.



Un llarg historial de bona sort

L'Administració de loteria ripollenca El Trèbol té un llarg historial en premis. El 2012 havien venut un dels quarts premis del Sorteig Extraordinar de la Loteria de Nadal amb el número 23.475, dotat en 35,8 milions. El número ja havia sigut premiat aquell mateix any i en la mateixa administració en un dels sortejos ordinaris de l'agost del 2012.

L'adminstració, situada a la Plaça Anselm Clavé, ja havia repartit un any abans, el 2011, un cinquè premi de la Grossa de Nadal, i el 2001 un tercer.