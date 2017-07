Creix el nombre de prostitutes al peu de les carreteres de la província de Girona

Els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat 76 prostitutes que exerceixen els seus serveis de manera il·legal als vorals d'algunes carreteres de la província de Girona, principalment entre nacionals. Les vies més custodiades es troben a les comarques de l'Alt Empordà i la Selva. La policia ha canviat l'estratègia d'actuació i es focalitza en multar principalment els clients.

El nombre de prostitutes ha crescut a ritme constant durant els darrers quatre anys. A l'estiu de 2013, es va aconseguir reduir el recompte a 49 gràcies a l'operatiu Voral que multava tant les prostitutes com els clients de manera incontrolada. L'any passat, el total va ascendir fins a la seixantena i, enguany, els Mossos ja n'han detectat 76.

Actualment, el focus de la policia resideix en detectar i sancionar els clients que demanen el servei a les prostitutes. Aquest canvi es deu a la poca eficàcia que va tenir l'operació Voral i també degut a la persistència de l'activitat en els últims anys.

Segons el comissari Josep Milan, cap de la Regió Policial, «el tractament que els hi donem a elles és el de víctima; les identifiquem i les informem, demanant-los que s'apartin de la carretera».



Regulació poc concreta

Milan confessa que l'eficàcia de la legislació actual en aquests temes és força «relativa». Per una banda, perquè no és possible tenir un cos de vigilància constant al lloc on possiblement s'exerceix el servei. Per altra banda, perquè les lleis no són del tot completes i compten amb buits que cal resoldre.

Per exemple, la llei estatal 4/2015, coneguda com a «llei mordassa», sanciona les persones que demanen serveis sexuals a espais propers a menors o bé aquells que poden posar en perill la seguretat viària, de manera que la resta de casos no es tracten o bé es tracten de forma insuficient.

El comissari creu que l'esforç per tal de reduir aquest tipus de prostitució «hauria de tenir una altra regulació», deixant clar que és una competència «que no pertoca a la policia» necessàriament.

A França, la prostitució al carrer està prohibida. Milan planteja a la societat que s'hauria de fer alguna cosa per evitar que creixi «aquest paisatge tan degradant per a les dones».

A més de la prostitució a la carretera, aquesta també s'exerceix als prostíbuls oficials, uns 24 comptabilitzats a la demarcació. L'any passat es van realitzar 53 inspeccions i es van posar 39 denúncies. També s'han detectat casos de prostitució a pisos particulars, on «la incidència policial és poca», explica el cap de policia.