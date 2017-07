Denunciat un home per deixar morir el seu gos a ple sol sense aigua

Els Mossos d'Esquadra van denunciar el passat 24 de juny un home de 30 anys resident de Sant Gregori per ser el pressumpte autor d'un delicte de maltractament animal domèstic.

Quatre dies abans, els Mossos van rebre l'avís d'una veïna d'un bloc de pisos de la localitat notificant la situació d'inanició i constant exposició al sol que patia l'animal a la terrassa d'uns baixos. Agents dels Mossos es van dirigir al lloc dels fets i van veure l'animal immòbil, lligat amb una cadena molt curta. Van investigar per tal de localitzar el propietari del gos i així poder ajudar l'animal. Van accedir a la terrassa a través del pati d'un veí i, malgrat els esforços per reanimar-lo, no van poder-hi res.

La policia va posar la denúncia al propietari per maltractament animal i va deixar el cos del gos a una clínica veterinària del poble a l'espera del pronunciament de l'autoritat judicial.