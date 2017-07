Diagnostiquen 45 nous casos d'esclerosi en el primer any de la unitat a Salt

La Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple Territorial de l'hospital Josep Trueta de Girona ha atès 266 pacients nous sospitosos de patir la malaltia en el seu primer any d'activitat al parc hospitalari Martí i Julià de Salt. En 91 casos va fer falta practicar una punció lumbar per a l'estudi del líquid cefaloraquidi, una tècnica que ajuda a descartar altres malalties i confirmar el diagnòstic d'aquesta patologia del sistema nerviós central que afecta el cervell, la medul·la espinal i els nervis òptics. Finalment, en 45 dels casos es va confirmar que patien esclerosi, mentre que en la resta, o s'ha descartat o s'ha constatat que es tracta de pacients afectats d'altres patologies neuroimmunològiques o pendents de l'evolució del seu cas.

A la demarcació de Girona hi ha unes 900 persones afectades d'esclerosi, més del 90% de les quals són tractades i seguides des de la unitat territorial, ja que s'hi atenen pacients derivats d'altres centres de la regió sanitària. En aquest primer any, a més, s'han atès tretze gironins derivats d'altres centres de fora de la demarcació per iniciar el seguiment a Salt.

Durant aquests dotze mesos a les noves instal·lacions a l'edifici La República de Salt s'han fet també 2.823 visites successives dels neuròlegs del servei i 105 d'infermeria, a més de 609 sessions de tractament a l'hospital de dia, i s'han atès 1.003 consultes telefòniques dels pacients.

La unitat, que està formada per un equip interdisciplinari expert format per professionals de neurologia, infermeria, neuropsicologia, psicologia, d'investigació bàsica i personal de suport, no només diagnostica i tracta el pacient, sinó que l'acompanya al llarg de tot el procés de la malaltia. En aquest any, s'han fet 136 visites específiques de psicologia.



Un salt en recerca

Actualment a Girona hi ha actius 21 assajos clínics sobre l'esclerosi múltiple amb la participació de més d'un centenar de pacients, tres dels quals s'han començat en el darrer any.

Recentment, els especialistes gironins han participat en l'assaig clínic internacional que ha permès demostrar per primer cop l'eficàcia d'un fàrmac per a formes progressives de la malaltia, un medicament que ja s'ha aprovat als Estats Units i podria arribar a Europa l'any vinent, segons va detallar ahir el doctor Lluís Ramió, cap de Neurologia del Trueta.

La forma progressiva és una variant de la patologia -el més habitual són els brots- que es diagnostica més tard que les formes clàssiques, afecta entorn d'un 15% dels malalts i fins ara no hi havia cap teràpia per frenar l'avanç. Des de Girona s'han aportat pacients durant quatre anys a l'assaig, el resultat del qual es van publicar a la prestigiosa revista New England Journal of Medicine.

Coincidint amb el primer aniversari a Salt, avui se celebra a l'hospital Santa Caterina una jornada per fer balanç d'aquest primer any, amb la participació d'especialistes, pacients i la Fundació Esclerosi Múltiple. També s'inaugurarà una exposició divulgativa , que estarà exposada al centre saltenc fins el dia 17.