La Fapac té queixes per calor a les aules de fins a 37 graus a Platja d'Aro i Girona

El curs ha acabat fa dies però la Federació d'associacions de pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) denuncia que els problemes per excés de calor continuen a les llars d'infants i als casals d'estiu que utilitzen espais escolars. L'entitat reclama a Ensenyament que inverteixi per climatitzar, especialment, els centres en barracons. Si no ho resol, la presidenta de la Fapac a Girona, Eva Trias, va reiterar que portaran als jutjats l'incompliment de la llei que impedeix fer classe quan se superen els 27 graus de temperatura a les aules.

Precisament per haver superat aquest límit, la Fapac a Girona ha rebut queixes d'AMPAs de les escoles Pompeu Fabra, d'Anglès, que demana més zones d'ombra al pati; Tramuntana, de Pont de Molins, on la calor afecta sobretot les aules davanteres; Maria Pagès, d'Ordis, on els mestres es van endur ventiladors de casa; El Bruel, d'Empúriabrava; Ramon Muntaner, de Peralada, on els pares van dir que les classes s'havien d'aturar «per beure aigua i refrescar-se»; Les Arrels, de Salt, on es van sobrepassar els 30 graus; Sant Agustí, de Sant Gregori; Fanals d'Aro, de Platja d'Aro; Font de la Pólvora i Vila-roja, de Girona; 9d4t, de Quart; Les Falgueres, de Celrà; Pla de l'Ametller, de Banyoles; o Sa Forcanera, de Blanes.

Les protestes no són noves d'aquest any, com demostra una carta que el Consell Escolar de Les Falgueres va enviar a l'anterior director territorial d'Ensenyament, Albert Bayot, en la qual alertava de «temperatures molt altes sobretot els mesos de maig, juny i setembre» –superant els 28 graus-; un problema que la Fapac ha revalidat aquest curs.

Alhora, també ha recollit per escrit el malestar d'altres AMPAs com la de Fanals d'Aro, on «alumnes i professors han de fer classe dins uns barracons que estan a 37 graus de temperatura», sense «ni tan sols cortines per a poder frenar una mica l'entrada del sol per les finestres»; i afegeixen que els docents han procurat «fer més amenes les classes sortint a fora el passadís o inclús remullant els nens amb aigua durant el pati». Des de l'associació de Font de la Pólvora van situar la temperatura dels últims dies de curs entre els 30 i els 35 graus, tant a les classes com al menjador. Mentre que els pares de Vila-roja van transmetre a la Fapac que al primer pis es va arribar als 37 graus, situant-se entre 29 i 31 a la resta de l'edifici.



Solucions per al setembre

Aquests casos serveixen per exemplificar els problemes que la manca d'aire condicionat causa a molts centres en barracons, però també en edificis d'obra, on afirmen que es viuen situacions com infants marejats, vòmits, baixades de tensió, deshidratació o manca de concentració de l'alumnat. Per aquest motiu, reclamen sistemes de climatització, aplicar criteris d'eficiència energètica als edificis i vetllar perquè als exteriors hi hagi ombres i vegetació. Trias va assegurar que «no acceptarem començar el setembre amb aquestes condicions».