Un home mor en caure-li un arbre a sobre mentre feia treballs forestals

Un home de 29 anys va morir ahir mentre feia treballs forestals a Vilademuls. Li va caure un arbre al damunt i malgrat els intents dels serveis sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per salvar-li la vida no va ser possible.

Aquest accident laboral va produir-se pels volts de dos quarts de nou del matí i la víctima mortal era un home de 29 anys i nacionalitat romanesa, que residia a Bàscara.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra, Bombers i serveis sanitaris del SEM. L'accident va tenir lloc en una àrea boscosa propera a la Nacional II que porta al nucli d'Orfes de Vilademuls, a la sortida de Bàscara, a l'alçada del quilòmetre 737.

Per causes que es desconeixen, l'home estava talant uns arbres i quan estava fent això, una alsina li va fer com un tipus de moviment de palanca i li va caure a damunt. En concret a la zona del pit.

Ràpidament els companys del jove van alertar el 112 i el SEM el va atendre. Li va estar practicant les maniobres de reanimació durant una bona estona, però no van poder fer res per salvar-li la vida.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar a més del SEM, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra de la comissaria del Gironès – Pla de l'Estany i dotacions dels Bombers.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra en tractar-se d'un accident de caire laboral, van posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.



L'últim fet, el mes de maig

El darrer sinistre laboral de les comarques de Girona va tenir lloc el 22 de maig. En aquest cas un veí de Ll0ret de 45 anys va perdre la vida a Maçanet de la Selva. En concret, l'home estava maniobrant amb un camió i va quedar atrapat entre la porta de la cabina i un remolc que estava aparcat. L'accident va tenir lloc al carrer Manso Ravich del polígon industrial Riera Torderola de Maçanet. Tot i l'arribada dels serveis d'emergències, els serveis mèdics del SEM no van poder fer res per salvar-li la vida.

El mateix que va ocórrer ahir a tocar de la Nacional II a Vilademuls, al Pla de l'Estany. L'alcalde de Vilademuls, Àlex Terés, va confirmar que tot indica que va ser un fet accidental, però resten a l'espera de confirmar les causes que van provocar el sinistre.