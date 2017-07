L'hospital d'Olot farà assenyalar als pacients què s'han d'operar

La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa implementa un nou sistema de protocol de cirurgies segures. Aquest protocol consisteix que el mateix pacient comprovi les dades i marqui la zona que se li ha d'operar i, per tant, tingui un paper més actiu en el pas previ a l'operació. Els professionals supervisen i contrasten la informació que té el pacient amb la que consta a la història clínica.

En aquesta línia, la cirurgia segura inclou la comprovació sistemàtica dels aspectes més rellevants abans de l'anestèsia, abans d'iniciar la cirurgia i en finalitzar-la. Serveix per prevenir errors relacionats amb el pacient, lloc i procediment correctes, preparació del pacient, prevenció de la infecció quirúrgica, prevenció de complicacions relacionades amb l'anestèsia, amb la tècnica quirúrgica, amb les mostres biològiques i amb els equipaments i l'instrumental emprat.

Aquest tipus de protocol és un dels pilars de la seguretat dels pacients a tenir en compte per evitar riscos i tenir més seguretat en l'acte quirúrgic.



El nou protocol ja està actiu

De moment, aquest gest ja s'està portant a terme amb les operacions de traumatologia, com són les operacions de genoll i maluc, i d'oftalmologia, com és alguns casos de cataractes; en què el pacient ha de senyalar si se l'ha d'operar del costat dret o esquerre. S'espera implantar-ho aviat a totes les cirurgies programades.

La seguretat del pacient és un principi fonamental de l'atenció sanitària i la cirurgia segura una de les pràctiques que poden disminuir aquests errors, així ho impulsen des de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Departament de Salut que marquen pautes per augmentar la seguretat del pacient, per exemple, a l'hora d'administrar components sanguinis, en la prevenció i el tractament d'úlceres, per evitar caigudes o en l'administració de la medicació però no en determinen accions concretes.