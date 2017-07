Prop d'un centenar de piscines per mullar-se per la malaltia el 9 de juliol

Un any més, les piscines d´arreu de la demarcació es tornaran a omplir per la campanya «Mulla´t per l´esclerosi múltiple», que se celebrarà el 9 de juliol. En total, 91 equipaments d´arreu de les comarques gironines i 250 voluntaris se sumen a la iniciativa, que es desenvoluparà de forma simultània arreu de Catalunya per recaptar fons per a la Fundació Esclerosi Múltiple i difondre la malaltia neurològica.

Vint-i-dues piscines de l´Alt Empordà, divuit del Gironès -entre elles, les tres de la ciutat de Girona-, catorze de la Selva, una dotzena de la Garrotxa, onze del Baix Empordà, set del Ripollès i quatre del Pla de l´Estany acolliran activitats durant aquests dies.

En aquesta edició, l´Associació de Càmpings de Girona també s´ha adherit a la iniciativa benèfica, el que permetrà allargar la campanya fins a mitjans d´agost.

A més, també s´han organitzat projeccions de la pel·lícula 100 metros, centrada en la història de superació d´un malalt d´esclerosi.

El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà de l´Ajuntament de Girona, Narcís Sastre, va voler destacar que «el Mulla´t té un vessant pedagògic que és el que el fa realment important, perquè fa possible visibilitzar la malaltia», mentre que la cap de comunicació de la Fundació Esclerosi Múltiple, Íria Saa, va avançar que la recaptació d´aquesta edició de la campanya es destinarà al programa Fem-Feina, que ofereix suport laboral als afectats d´esclerosi múltiple.

«La feina té un benefici terapèutic, però el 70% dels afectats deixen de treballar en els primers deu anys després del diagnòstic. Amb petits ajustos a la feina, com treballar en llocs amb menys calor o fer menys pauses, podrien continuar en el món laboral», va indicar ahir Saa, que va detallar que està previst elaborar una guia per als neuròlegs sobre qüestions laborals i un altre document per assessorar l´entorn empresarial.

Amb 23 edicions, el Mulla´t s´ha convertit en el segon acte de solidaritat més important de Catalunya després de la Marató de TV3. Es preveu que unes 100.000 persones es capbussin en aquesta edició, que mobilitzarà 1.200 voluntaris.