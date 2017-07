Les autoescoles surten al carrer a Girona

Les autoescoles gironines han sortit aquest matí pels carrers de Girona per demanar solucions i reclamar més examinadors. La marxa s'ha iniciat poc després de dos quarts de deu del matí des de l'aparcament del pavelló de Fontajau amb més d'un centenar de vehicles d'autoescoles -cotxes, camions i autobusos- participant en la mobilització. En fila índia i a cop de clàxon, la corrua de vehicles s'ha dirigit cap als carrers més cèntrics de la ciutat i han reclamat que la DGT els doni hora i dia pels exàmens.

Ara els examinadors es troben en vaga els dilluns,dimarts i dimecres i això ha agreujat la situació. Hi ha autoescoles que podrien acabar tancant per aquests situació tal i com han explicat els mateixos.