Salut tancarà el 9,5% dels llits als hospitals, menys que l'estiu passat

El Departament de Salut preveu tancar menys llits que l'estiu passat als hospitals gironins. De mitjana es tancaran el 9,5% dels llits, el que suposa una dotació un 2% superior a la de la temporada estiuenca del 2016. Malgrat que l'adequació funcional dels centres és flexible i s'adaptarà a les necessitats assistencials que es vagin produint, la previsió inicial de la conselleria és que la primera quinzena de juliol, en el moment de més disponibilitat, estiguin oberts el 92,6% dels llits hospitalaris de la demarcació, mentre que durant l'agost i els primers quinze dies de setembre se situï en el 89,4%, quan l'any passat en aquest mateix període era el 87,72%.

Amb aquestes previsions, que tot Catalunya representen un 88,1% de llits disponibles -l'any passat era del 86,9%-, Salut indica que es podrà respondre a l'activitat programada, que sempre baixa en aquesta època, i també a la urgent, tot seguint criteris clínics, mantenint les intervencions amb ingrés i d'alta complexitat i prioritzant la cirurgia cardíaca i oncològica.

I si durant l'estiu l'activitat programada als hospitals baixa, on s'incrementa la demanda és als centres de salut de les zones costaneres, per això el dispositiu estival del Servei Català de la Salut reforça els equipaments del litoral, tant ambulatoris com hospitals.

A la regió sanitària de Girona s'incorporen 211 professionals (persones equivalents a una jornada laboral de 36 hores setmanals durant un mes), una xifra que suposa una quinzena més de treballadors que l'estiu del 2016, que van ser 196.

Dels 211 professionals, la majoria reforçaran els equips que cobriran l'estiu als centres d'atenció primària, malgrat que també s'incorporaran més professionals als serveis d'urgències dels hospitals de Palamós i Blanes. En concret, reforçaran les urgències d'aquests hospitals 7,4 metges, 10,5 infermeres i vuit professionals d'altres col·lectius.

La major part dels professionals, 185 (76,6 metges, 66 professionals d'infermeria i 42,35 auxiliars administratius) es van incorporar l'1 de juliol als centres d'atenció primària dels diferents municipis costaners de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Selva Marítima i Alt Maresme. Aquests professionals reforçaran els centres de salut de Portbou, Llançà Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Empuriabrava, Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala, Palafrugell, Sant Antoni de Calonge, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes, Pineda, Canet de Mar i Malgrat de Mar.

Així mateix, alguns ambulatoris i dispensaris de la Costa Brava també han ampliat els seus horaris per atendre l'increment de població del seu entorn. Des del dilluns 19 de juny i fins a l'11 de setembre, els centres de salut de Cadaqués, Platja d'Aro i Malgrat de Mar funcionaran les 24 hores del dia, mentre que els de Tossa i Canet de Mar obriran des de les 8 del matí a la mitjanit.

Més de 460 professionals

A tot Catalunya, es comptarà amb 464 professionals addicionals, la majoria -414- corresponents als equips d'atenció primària. Aquesta xifra global representa disposar, gairebé, de 100 professionals més que l'estiu passat, entre personal mèdic, d'infermeria i d'administració. És un 27% més que el 2016 –quan la dotació va ser de 366 professionals-, i un increment del 52% des de l'any 2015, destaca la conselleria.

Un altre dels reforços de cara a la temporada d'estiu és el transport sanitari urgent, que a la regió sanitària de Girona es veurà ampliat amb tretze ambulàncies més del SEM entre l'1 de juliol i fins al 31 d'agost.

En aquest sentit, es posaran ambulàncies de reforç durant les 24 hores del dia a Torroella de Montgrí i l'Estartit, Platja d'Aro, Blanes, Lloret, Pineda de Mar, Palamós i Lloret (en aquest cas es tracta d'un Vehicle d'Intervenció Ràpida, un cotxe en què el metge es desplaça per atendre el pacient in situ). També s'incorpora una ambulància de Suport Vital Avançat d'Infermeria (SVAi) a Figueres i hi haurà reforços de 12 hores a Calella de Mar, l'Escala i Palafrugell.

Durant aquest període també està previst que les ambulàncies de Castelló d'Empúries i de la Bisbal ampliïn el seu horari passant de 12 a 24 hores.

Globalment, el SEM es dotarà de 26 unitats mòbils addicionals, la majoria de les quals es reparteixen entre Girona, Tarragona i les Terres de l'Ebre, i incrementarà en 31.812 les hores de cobertura contractades.