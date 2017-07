Vilablareix, contra les caques de gos al carrer

L'Ajuntament de Vilablareix presenta demà una nova campanya de sensibilització per la recollida d'excrements a la via pública, que consisteix a encerclar les defecacions que es troben a la via pública amb uns cartells que simulen les proves policials d'un assassinat. Els missatges seran clars i una mica «més empipadors, per tal de fer reflexionar els propietaris dels gossos que no recullen els excrements dels animals». La campanya té un lema molt gràfic: Oh m*rd# (Oh merda). L'Ajuntament també ha enviat una carta informativa a tots els propietaris d'animals censats.