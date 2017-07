Tres fertis en un accident entre un camió i un cotxe a l'N-260 a Maià de Montcal

Un greu accident de trànsit ha obligat a tallar l'N-260 al seu pas per Maià de Montcal.



En el sinistre viari, s'hi han vist implicats un camió i un turisme.



Com a conseqüència dels fets, hi ha hagut tres persones ferides de gravetat.



Al lloc dels fets hi treballen els Mossos d'Esquadra, els Bombers i el SEM. Els serveis mèdics del SEM han activitat dos helicòpters medicalitzats per traslladar les víctimes.





Calçada tallada (Retenció): N-260 | MAIÀ DE MONTCAL | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 59-58.5 | 10:28 — Trànsit N-260 (@transitn260) 6 de juliol de 2017

L'accident s'ha produït pels volts d'un quart d'onze del matí a l'altura del quilòmetre 59 de l'N-260 en aquest punt de la Garrotxa.Els tres ferits sónsegons el SEM.El SEM ha enviat fins al lloc del sinistre viari dues ambulàncies i helicòpters medicalizats.