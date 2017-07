Tres ferits en un accident entre un camió i un cotxe a l'N-260 a Maià de Montcal

Un greu accident de trànsit ha obligat a tallar l'N-260 al seu pas per Maià de Montcal.



En el sinistre viari, s'hi han vist implicats un camió i un turisme.



Com a conseqüència dels fets, hi ha hagut tres persones ferides de gravetat.



Al lloc dels fets hi treballen els Mossos d'Esquadra, els Bombers i el SEM. Els serveis mèdics del SEM han activitat dos helicòpters medicalitzats per traslladar les víctimes.





Calçada tallada (Retenció): N-260 | MAIÀ DE MONTCAL | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 59-58.5 | 10:28 — Trànsit N-260 (@transitn260) 6 de juliol de 2017

L'accident s'ha produït pels volts d'un quart d'onze del matí a l'altura del quilòmetre 59 de l'N-260 en aquest punt de la Garrotxa.La via s'ha obert al trànsit pels volts de la una del migdia.Els tres ferits sónsegons el SEM.El SEM ha enviat fins al lloc del sinistre viari dues ambulàncies i helicòpters medicalizats.