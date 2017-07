El Parlament insta l´Estat a reprendre les obres de l´N-II entre Tordera i Maçanet

El maig passat, el Ministeri de Foment obria, sense pompa, sense tallades de cinta ni els habituals discursos grandiloqüents inherents a les estrenes de projectes d'obra pública, dos «pedaços» del tram de l'N-II en obres entre Tordera i Maçanet de la Selva, de 8,9 quilòmetres. Un salt enrere més gran en el temps, a l'any 2010, ajuda a fer memòria que ja aleshores l'Estat va replantejar-se la conversió d'aquest segment de carretera nacional en autovia: confirmada la cessió a la Generalitat del tram Montgat-Tordera, el recorregut Tordera-Maçanet perdia «la funció» que se li reservava a la Xarxa de Carreteres de l'Estat. En d'altres paraules, la via deixava de ser prioritària i això situava les obres d'ampliació en un punt mort. Ahir, la Comissió de Territoria del Parlament de Catalunya va aprovar una moció del JxSí que reclama que aquest tram de nacional, per on cada dia hi passen 20.000 vehicles, recuperi la condició d'«estratègica» i, en conseqüència, que es desencallin les obres (la previsió de l'Estat és que s'allarguin fins al 2020). «En cas que el Ministeri no dugui a terme la continuïtat de les obres», apunta la resolució, aprovada amb els vots de JxSí i el PSC, les abstencions de Cs i CSQP i els vots en contra de PP i CUP, pertoca que Foment «traspassi» la «competència sobre la via» i «els recursos necessaris» per acabar l'actuació a la Generalitat (el cost estimat del desdoblament Tordera-Maçanet s'enfila fins als 35 milions d'euros; la partida que hi destina l'Estat en els Pressupostos Generals 2017 és de 5,7). Els diputats de JxSí Jordi Orobitg, regidor d'ERC a Lloret de Mar, i Natàlia Figueras, edil convergent a Maçanet, són els impulsors de la moció, que ahir valorava, «molt positivament» un altre regidor maçanetenc, Xavier Xarbau, d'ERC. «Amb ganes i bon equip», argumentava en un comunicat, «es poden fer propostes des dels municipis que transcendeixen l'àmbit local». En aquest context, Xarbau recordava que ERC va incloure la mateixa proposta en les esmenes als Pressupostos de l'Estat i en diversos ajuntaments. Ara, l'edil republicà demana a CiU i AM-Independents de la Selva, formacions que governen a Maçanet, que «no votin diferent» en funció de la institució on es debaten les resolucions. A l'Ajuntament de Maçanet, recorda, CiU i AM-IS van oposar-se a la mateixa proposta per l'N-II.