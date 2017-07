Polèmica a Camprodon pel tram del nou carril bici

El grup municipal Tots per Camprodon-CP (TPC-CP) demana a la Generalitat i al consistori que s'aturin les obres del carril bici Ripoll-Setcases en el tram comprès entre Camprodon i Llanars, inclòs en el trajecte cicloturístic impulsat per la Generaliat. L'oposició qüestiona que el traçat discorri pel passeig Maristany, perquè tal i com està plantejada l'obra, afirma el portaveu de TPC-CP, Esteve Pujol, es menystenen «els valors històrics, paisatgístics i patrimonials» d'aquest espai. El passeig Maristany –dissenyat per l'arquitecte Bernardí Martorell i concebut per Francesc Carles Maristany– va ser urbanitzat a l'inici del segle XX, concretament al 1923, i representa una de les atraccions paisatgístiques del poble.

Això no obstant, TPC està a favor de la construcció del carril bici: «el tram per etapes que proposen ens sembla molt bo», afirma Pujol, que considera que Camprodon guanyarà un nou atractiu turístic amb la nova via per a cicloturistes.

Les obres consisteixen en dues travesseres que corregeixen l'orientació del carril bici en la direcció de Camprodon cap a Setcases, d'anada i tornada. L'actuació al passeig afecta la zona verda central amb un sec que el Departament de Territori i Sostenibilitat té previst pavimentar. El projecte compta amb el vistiplau de l'Ajuntament, que governa Junts Fem Camprodon (JFC).



Solucions alternatives

En aquest context, Tots per Camprodon creu que hi ha una solució alternativa a aquesta opció que respectaria «la unitat de la zona central del passeig» i evitaria l'impacte visual que provoca el projecte definitiu. En aquesta línia, l'oposició recorda que el carril bici passa per un àmbit que és «100% municipal», de manera que l'Ajuntament «hi té tot a dir». Preventivament, TPC-CP demana l'aturada de les obres per escollir una de les «moltes solucions alternatives» que hi veuen.



Un passeig històric

El passeig Maristany està catalogat en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està rodejat per un conjunt de cases històriques de la vila, una de les quals és el Xalet Maristany, situat al número dos del passeig, una casa que fa cantonada amb la carretera que porta cap a Setcases i que era la residència de l'arquitecte modernista Bernardí Martorell. El xalet de Martorell està a prop d'altres cases històriques com són els casos de Can Garcia Nieto, Can Guash o Can Farrés. Aquest últim xalet el va fer construir l'advocat i polític Gaietà Vilella, que va ser diputat al Congrés per la Lliga Catalana durant la Segona República.



El futur: una incògnita

L'any 2010 ja es van realitzar obres per modificar el passeig amb una inversió de gairebé 100.000 euros, actuacions que es van poder fer gràcies al consens entre el consistori –que aleshores governava precisament Pujol, sota les sigles del PSC– i els veïns. Diari de Girona va intentar contactar ahir amb l'alcalde, Xavier Sala, però va resultar impossible, ja que el batlle es troba a l'estranger.