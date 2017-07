Alumnes de quart d'ESO hauran de fer una prova externa d'anglès el curs vinent

Prop de 1.500 alumnes de quart d'ESO de 53 centres catalans faran una prova d'avaluació externa d'anglès el curs que ve, segons va avançar ahir el president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, Joan Mateo. Els centres, que ja estan avisats, són els mateixos que realitzen les proves europees PISA amb la voluntat d'aconseguir una mostra representativa.

Mateo va destacar que aquestes proves, que segurament es faran al novembre i tindran un cost de 50.000 euros, són «un complement, un pilotatge per saber com estem, i serviran per prendre decisions posteriorment». El British Council ja tenia dissenyada una prova internacional de caràcter acumulatiu –situant l'alumnat en els diferents nivells oficials– i va guanyar un concurs públic per fer aquestes avaluacions el curs passat, però es va haver de retardar a causa d'un sistema informàtic desfassat i la manca de material, com ara auriculars. El retard obliga a convocar un altre concurs.

Aquesta informació es va donar a conèixer ahir, tot coincidint amb la difusió els resultats de les últimes avaluacions de competències bàsiques de sisè curs de Primària –7.995 de les comarques de Girona– i quart d'ESO –7.150 de centres gironins.

En aquest últim nivell, els alumnes catalans han superat per primera vegada els 70 punts de mitjana, que indica l'assoliment, en les proves d'avaluació de competències bàsiques de quart d'ESO (70,2). Les puntuacions mitjanes en anglès també milloren i dels 71 punts del 2016 s'ha passat a 74,1. A 6è de Primària, els resultats en la prova d'anglès encara han estat més positius: 79,9 de mitjana, 6 punts més que l'any passat. En contrapartida, els resultats de la prova cientificotecnològica de 4t d'ESO han baixat de 67,2 a 65,9 i el Departament d'Ensenyament va reiterar la voluntat d'impulsar l'interès en aquest àmbit.



Canvis a les proves de llengües

De cara a l'any que ve, i com a novetat, en les proves de l'any que ve, s'introduirà la comprensió oral en el català i el castellà. També s'eliminarà el dictat i l'ortografia s'avaluarà en la redacció. Les proves de català i castellà de 6è es faran a través d'un àudio, en comptes del dictat, per avaluar la comprensió oral. Pel que fa a 4t d'ESO, a les matèries de català i castellà, hi haurà diversos textos relacionats entre sí, un element que també Pisa també introduirà el 2018.