El Col·legi d'Infermeria reclama a l'ICS reconeixement per al col·lectiu

El Col·legi Oficial d'Infermeres/mers de Girona reclama a l'Institut Català de la Salut (ICS) més reconeixement públic per al col·lectiu. El Col·legi es queixa que el CAP de Salt ha penjat una llista de professionals al tauler d'anuncis on tots els treballadors estan identificats per la seva professió excepte els infermers, els quals s'identifica com a senyor/a. En un comunicat, el Col·legi assegura que «és totalment injust que s'ignori el reconeixement públic de la seva professió amb actuacions d'aquest tipus» i afirma que l'ICS ha d'informar correctament l'usuari i identificar bé els professionals que li presten atenció.

Des del Col·legi d'Infermeria demanen que es cessi el responsable d'haver autoritzat la llista «per la manca de respecte, justícia, ignorància i discriminació amb la qual s'ha actuat» i que es rectifiqui la informació de l'ABS de Salt i de tots els centres sanitaris de l'ICS on hagi passat el mateix.