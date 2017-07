La Generalitat atén 138 famílies gironines que no podien pagar el lloguer

La Generalitat va atendre 138 famílies de les comarques de Girona amb problemes per pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge entre el 2013 i el 2017. La intermediació es va fer a través de les set oficines Ofideute que el Govern té repartides arreu de la demarcació, i a les quals, a partir d'aquest dijous, se n'hi afegeixen tres més a Girona, Banyoles i Salt.

L'anunci el va fer ahir la consellera de Governació, Meritxell Borràs, on assegurava que «en el 70% dels casos a tot Catalunya s'ha aconseguit renegociar el deute i les famílies no han perdut la casa». La consellera demana que les persones afectades es posin en contacte amb l'oficina «al més aviat possible». Borràs ha destacat que «la resposta és molt més positiva si ens arriben els casos a l'inici».



Tres nous advocats

Les noves oficines comptaran amb tres lletrats pagats per la Diputació de Girona i que filtraran els casos en funció de les seves necessitats. El vicepresident de la Diputació de Girona, Fermí Santamaría, afirmava que gràcies a aquests advocats «es podrà derivar les persones afectades cap a un lloc o un altre». La intenció és que cada cas vagi on millor es pugui tractar i resoldre. Els advocats han estat escollits pel Col·legi d'Advocats de Girona i també rebran formació per part del personal de les oficines.

La presentació d'aquestes tres noves oficines s'ha fet a l'ajuntament de Salt, un lloc amb una casuística particular. De fet, el consistori rep cada mes una mitjana entre 200 i 250 casos de persones que tenen una notificació per part del banc, ja sigui de desnonament o advertiments per haver deixat de pagar algun rebut. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, assegurava que la signatura d'aquest conveni «és una gran notícia», ja que la problemàtica de l'habitatge és «prioritària» per a l'Ajuntament.