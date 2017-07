Interior evita pronunciar-se sobre l'exercici militar a l'Escala

El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha evitat valorar l'exercici d'assalt que l'Exèrcit i la Guàrdia Civil han fet aquest divendres davant d'un càmping de l'Escala (Alt Empordà). "No hi puc entrar en cap cas, i la meva actitud no pot ser altra; no em correspon fer cap tipus de comentari", ha dit Jané. El conseller ha inaugurat aquest divendres la nova comissaria compartida dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Banyoles.

Jané ha posat l'equipament com a "exemple" per avançar "cap a un concepte de policia global a Catalunya" i ha avançat que al 2019 s'haurà reformat la part de la comissaria que correspon als Mossos. El conseller també ha presidit la junta de seguretat al municipi, on s'ha fet balanç de les actuacions del 2016. Durant l'any passat, a la capital del Pla de l'Estany, els fets delictius es van reduir en un 4,6%.