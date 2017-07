L'absentisme laboral costa 86,5 milions d'euros anuals a Girona

L'absentisme laboral a les comarques gironines va tenir un cost de 86,5 milions d'euros en prestacions durant l'any passat. La xifra representa un increment del 13,15% respecte el 2015, ja que llavors les prestacions per malalties o accidents es van situar en 76,45 milions a la demarcació, segons les dades de l'informe L'absentisme derivat de la incapacitat laboral per contingències comunees que elaboren anualment les Associacions de Mútues d'Accidents de Treball, l'Amat.

L'estudi detalla que els treballadors gironins van iniciar l'any passat 80.793 processos d'incapacitat temporal, el que suposa un increment superior al 25% respecte l'any anterior. Al 2015, van ser 64.464 les baixes iniciades a la demarcació.

Segons les dades de les mútues del sector, al 2016 cada dia van faltar a la feina gairebé 23 treballadors per compte propi per cada miler d'assalariats, mentre que el 2015 eren uns 21. Aquest grup de treballadors, que van sumar 73.578 baixes l'any passat, van estar incapacitats 33,68 dies de mitjana.

Pel que fa als treballadors gironins per compte propi, van deixar els seus negocis 9,71 persones per cada mil treballadors, una dada pràcticament igual a la del 2015. En aquest cas, els integrants d'aquest col·lectiu van faltar de mitjana 74 dies i van registrar 7.215 procediments d'incapacitat.

Tendència a l'alça

En total, segons les dades del sector, a Catalunya les baixes dels treballadors van generar en prestacions un cost d'1.059.180.546 euros, un 16% més que el 2015, quan van ser 913.616.586.

Com passa a les comarques gironines, s'aprecia una tendència a l'alça en el nombre de procediments iniciats a Catalunya. Van ser 1,132 milions durant el 2016, pels 921.072.

L'informe apunta que aquest increment dels processos d'incapacitat laboral per malaltia o accident -que es percep també arreu de l'Estat-s'explica en part per una millora de l'economia i el mercat laboral, ja que els treballadors han perdut la por a agafar la baixa per no perdre la feina.

Comparant les dades de les quatre demarcacions catalanes recollides per l'informe de les Associacions de Mútues d'Accidents de Treball, s'aprecien diferències signiticatives. La província de Catalunya amb menys absentisme és Lleida, amb un 20,8 d'assalariats de baixa per cada mil persones en plantilla i la que més és Barcelona, amb gairebé 33.

En canvi, si ens fixem en els treballadors per compte propi, els més absentistes són els lleidatans, amb 10,74 baixes per cada mil treballadors i la resta de províncies catalanes ronden els 9,6.