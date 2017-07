L'Ajuntament de Banyoles imposa 63 multes per actes incívics des del 2016

L'Ajuntament de Banyoles ha imposat 63 sancions per incomplir l'Ordenança reguladora de Convivència ciutadana i Via pública durant el 2016 i en el que portem de 2017, la majoria per no recollir les defecacions de gossos.

El Consistori va obrir 25 expedients per aquest motiu, tal com va informar l'alcalde, Miquel Noguer, a l'últim ple municipal. En comparació amb la informació facilitada per la Policia Local de Banyoles l'estiu passat, el nombre de propietaris de gossos incívics ha anat a l'alça, ja que llavors van xifrar en 20 les sancions imposades el 2015 per no recollir els excrements dels animals; només 5 menys que en tot el 2016 i sis mesos del 2017. Segons l'ordenança –datada del març de 2011 i consultable a través del web municipal–, aquesta infracció es considera greu i li pertoca una multa de 150 euros.

Les segones infraccions més repetides són pertorbar el descans dels veïns –una falta greu amb multa de 150 euros, que diversos agreujants poden augmentar– i abocar escombraries a fora dels contenidors, amb 11 expedients sancionadors en tots dos casos. Pel que fa a les escombraries, deixar bosses, caixes o paquets grossos a les paperes es considera una falta lleu multable amb 125 euros.

El paquet de sancions concretat per l'alcalde es completa amb 2 per banyar-se en una zona no autoritzada o fora d'època –amb el mateix càstig que l'anterior– i 3 per ocupar la via pública sense llicència, àmbit en el qual Noguer va informar que hi ha 11 expedients més en tràmit –aquesta és considera una infracció molt greu, amb multes de 300 euros.